Distintos sectores sindicales y organizaciones sociales se movilizarán este miércoles en Mar del Plata, en la antesala del Día del Trabajador, en el marco de una convocatoria de alcance nacional promovida por la Confederación General del Trabajo.

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La cita está prevista para las 16:30 en Plaza Rocha, desde donde partirán columnas gremiales hacia el Monumento al General San Martín. La movilización cuenta con la adhesión de la CTA Autónoma y la CTA de los Argentinos.

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Entre los principales ejes del reclamo figuran la caída del poder adquisitivo, la situación del empleo y el rechazo a posibles reformas laborales. “Esperamos una movilización masiva”, anticipó Cristian Jerónimo, integrante del triunvirato que conduce la CGT.

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La jornada local se inscribe dentro de una protesta nacional que tendrá su acto central en Plaza de Mayo. En ese contexto, desde la CGT también difundieron una imagen en homenaje al Papa Francisco, al cumplirse un año de su fallecimiento, acompañada por la consigna: “No hay trabajadores libres sin sindicatos”.

La convocatoria retoma además el significado histórico del 1° de mayo, en memoria de las luchas obreras que dieron origen a la jornada laboral de ocho horas, y suma nuevas demandas vinculadas al contexto económico actual.