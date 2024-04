Tal como se anticipó, trabajadores, sindicatos y estudiantes de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) movilizaron este jueves en el marco de los reclamos iniciados por el congelamiento del presupuesto y en la búsqueda de mejoras salariales.

Alrededor de 300 estudiantes de la facultad de Humanidades acompañaron una asamblea en la que se definió una agenda de lucha para las próximas semanas. Según detallaron, “el Gobierno nacional tiene congelado el presupuesto universitario desde enero y se estima que alcanzará para que la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) funcione hasta julio”, por lo que la primera medida que tomaron fue la de este jueves.

La concentración comenzó en las inmediaciones del complejo y la multitud movilizó hacia las puertas del rectorado. Sobre esto, Luciano Gasparini, secretario gremial de APU dialogó con El Marplatense y dijo: “El reclamo concreto de nuestro sector son dos puntos bien claros, uno es el aumento presupuestario a la universidad pública. Hay una noticia que no tiene ninguna concreción que es que el gobierno propone un 70% de aumento solo para el funcionamiento. Lo que representa menos del 5% del presupuesto total”.

"La necesidad presupuestaria de las universidades es mucho mayor, tenemos que pensar que la inflación interanual de febrero a febrero fue del 276%, así que si solo se implementa uno del 70%, queda clarísimo que está por debajo de todo lo que aumentaron los precios en general".

"El segundo punto es sobre la liberalización de precios en distintos servicios públicos, por ejemplo la luz y el gas, que también rigen por encima del 70% anunciado pero aún no llevado adelante. Con lo cual, estaría muy retrasado lo que están proponiendo. Por eso, lo que decimos en concreto es que necesitamos más presupuesto para la Universidad. Lo decimos los sindicatos, los estudiantes y los rectores", indicó.

Y agregó: "La otra cuestión que estamos pidiendo en términos salariales es una recomposición inmediata. Los trabajadores de las Universidades perdimos un 40% del poder adquisitivo en solo tres meses. Por eso nosotros decimos que es necesaria la inmediatez. El gobierno debe dar respuesta a las paritarias porque lo único que hacen es, de forma unilateral, darnos incrementos salariales muy por debajo de los niveles inflacionarios. Hay una subestimación a la negociación colectiva que es un derecho consagrado hace décadas en Argentina".

"Nosotros no podemos definir a ciencia cierta que suceda pero si decimos que el peligro latente es real. La situación presupuestaria es agobiante. El funcionamiento está en peligro y no sabemos cuáles van a ser las condiciones en las que vamos a desarrollar nuestro trabajo, porque eso afecta nuestras condiciones laborales. Qué pasa si la institución no puede afrontar los gastos en un momento tan frío como lo es el invierno en Mar del Plata. En qué condiciones los chicos van a tener las clases, nos preguntamos", adhirió el referente de APU.



Por su parte, Pedro Sanllorenti, secretario general de Adum sumó: "Estamos expectante por la cantidad de personas que resolvieron acompañar hoy. Creemos que la comunidad universitaria ya tomó conciencia de lo que ocurre. Funcionamos con un presupuesto de hace un año y medio atrás. El gobierno decidió no aprobar el que brindaba los necesarios".

"Si no se modifica la situación, el reclamo va a continuar. Ya estamos convocando una asamblea para la próxima semana y tal como el conjunto del sistema universitario lo resolvió, el 23 de abril, en Mar del Plata o en Buenos Aires, vamos a estar participando de una marcha multitudinaria", concluyó.