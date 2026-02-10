Marcelo Tinelli reaccionó al romance de Juana con Tomás Mazza
Tras confirmarse el romance de su hija Juana Tinelli con el influencer fitness Tomás Mazza, Marcelo Tinelli se expresó públicamente en redes sociales y protagonizó un distendido intercambio con el periodista Juan Etchegoyen.
Luego de que Etchegoyen celebrara el romance y hablara de “este amor” en su cuenta de X, Tinelli respondió con humor: “JAJAJA acá estoy Juancito. ¿Qué devolución tengo que hacer?”, acompañando el mensaje con emojis de risa y un corazón. Más tarde, el conductor volvió a pronunciarse y aclaró que no estaba al tanto del vínculo antes de que se hiciera público: “No me contó nada. Solo vi el stream con Tommy anoche”, escribió, nuevamente con un emoji de corazón.
La relación entre Juana Tinelli y Tomás Mazza se confirmó durante un vivo que ambos compartieron, luego de semanas de rumores, likes cruzados y mensajes sugestivos en redes. Durante la transmisión, Mazza comentó “Hola mi amor, qué linda estás”, a lo que Juana respondió “Hola mi vida”, sellando así la confirmación pública del vínculo, que rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes y medios.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión