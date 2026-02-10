Luego de que Etchegoyen celebrara el romance y hablara de “este amor” en su cuenta de X, Tinelli respondió con humor: “JAJAJA acá estoy Juancito. ¿Qué devolución tengo que hacer?”, acompañando el mensaje con emojis de risa y un corazón. Más tarde, el conductor volvió a pronunciarse y aclaró que no estaba al tanto del vínculo antes de que se hiciera público: “No me contó nada. Solo vi el stream con Tommy anoche”, escribió, nuevamente con un emoji de corazón.

La relación entre Juana Tinelli y Tomás Mazza se confirmó durante un vivo que ambos compartieron, luego de semanas de rumores, likes cruzados y mensajes sugestivos en redes. Durante la transmisión, Mazza comentó “Hola mi amor, qué linda estás”, a lo que Juana respondió “Hola mi vida”, sellando así la confirmación pública del vínculo, que rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes y medios.

