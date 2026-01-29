Luego de dejar sus manos en el Paseo de la Fama del Hotel Hermitage y de referirse al show de Fátima Flórez en el que participó el presidente Javier Milei, Marcelo Polino dialogó con la prensa en Mar del Plata y también se refirió al conflicto interno que atraviesa APTRA tras la expulsión de dos de sus integrantes: Evelyn Von Brocke y Pilar Smith.

Ads

El periodista aclaró que, si bien ambas fueron expulsadas en la misma asamblea, se trata de situaciones diferentes. En el caso de Evelyn Von Brocke, explicó que la gravedad estuvo en haber hecho públicos chats que pertenecían a un ámbito privado e interno de la asociación, algo que generó un fuerte malestar dentro de la comisión.

Sobre Pilar Smith, Polino remarcó que el caso no es igual, aunque manifestó su sorpresa por su ausencia el día de la votación. De manera irónica, señaló que la periodista decidió estar de vacaciones en una jornada clave, y contrastó esa decisión con su propia actitud: contó que, a pesar de no encontrarse en Buenos Aires, modificó su viaje por compromisos teatrales, dejó su programa de radio grabado y asistió a la asamblea donde se resolvió la expulsión de ambas.

Ads

Finalmente, Polino aseguró que no sabe cómo continuará el tema, ya que desconoce si Von Brocke y Smith apelarán la decisión, y explicó que será la comisión directiva de APTRA la que deberá definir si pueden o no reincorporarse como miembros de la entidad.

#MarceloPolino #APTRA #EvelynVonBrocke #PilarSmith #MarDelPlata #Espectaculos #Television #Medios #Visionshow

Ads