Este viernes 25 a las 15:00 en Villa Mitre (Lamadrid 3870) Marcelo Marán y Oscar Casemayor brindarán una charla en el marco del programa Huellas de Mar del Plata, que coordina la Dirección de Personas Mayores de la Municipalidad y que está cumpliendo su décimo aniversario.

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Siguiendo la premisa de Historias contadas: patrimonio cultural, Marán y Casemayor aportarán su perspectiva acerca de la historia social y familiar de la ciudad, en un año especial que marca los 150 años de su fundación.

Además de las tradicionales charlas mensuales, Huellas de Mar del Plata organiza recorridos guiados por espacios de relevancia cultural, histórica y patrimonial de Mar del Plata y Batán. Estas actividades están abiertas a todas las personas interesadas en conocer el patrimonio local desde una nueva perspectiva.

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Todas estas propuestas, así como los talleres y cursos que realiza el Area de Personas Mayores en el Centro Gerontológico de Vértiz 3920, son con entrada gratuita. Entre las actividades se incluyen talleres de danzas folklóricas y canto recreativo, entre otros. Para más información, los interesados pueden comunicarse al 489-4757.

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