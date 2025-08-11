Marcelo González inició su campaña recorriendo el barrio Aeroparque y escuchando a sus vecinos
El empresario y candidato a concejal Marcelo González dio el puntapié inicial a su campaña en el barrio Aeroparque, reuniéndose con vecinos en la sede de la Sociedad de Fomento local.
En un encuentro cercano y sin formalismos, González y su equipo de Construyendo Porvenir escucharon de primera mano las demandas del barrio, reafirmando un compromiso claro: “trabajar codo a codo por una Mar del Plata con más oportunidades”.
La elección del barrio no fue casual. Aeroparque, como muchos otros sectores periféricos de la ciudad, arrastra años de olvido y falta de inversión municipal. La reciente reapertura de la sociedad de fomento, que ya cuenta con 68 nuevos socios, refleja la voluntad de los vecinos de organizarse y buscar soluciones conjuntas para los problemas cotidianos que enfrentan.
“Esto es uno a uno, sin gente en el medio”, afirmó, poniendo énfasis en la necesidad de que los ciudadanos pasen de ser espectadores a protagonistas activos en la transformación de sus comunidades.
El candidato, quien se define como ajeno a la política tradicional, aseguró que su intención no es “arreglar las cosas mañana”, sino “poner las herramientas arriba de la mesa”.
Desde Construyendo Porvenir destacaron que este encuentro es solo el comienzo de un recorrido que los llevará a “seguir visitando cada barrio y escuchando a cada vecino”.
La campaña de Marcelo González tendrá como eje el contacto directo y permanente con la comunidad, alejándose de grandes actos y estructuras partidarias, privilegiando el diálogo sincero y la colaboración por encima de las promesas vacías.
