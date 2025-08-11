En un encuentro cercano y sin formalismos, González y su equipo de Construyendo Porvenir escucharon de primera mano las demandas del barrio, reafirmando un compromiso claro: “trabajar codo a codo por una Mar del Plata con más oportunidades”.

La elección del barrio no fue casual. Aeroparque, como muchos otros sectores periféricos de la ciudad, arrastra años de olvido y falta de inversión municipal. La reciente reapertura de la sociedad de fomento, que ya cuenta con 68 nuevos socios, refleja la voluntad de los vecinos de organizarse y buscar soluciones conjuntas para los problemas cotidianos que enfrentan.

González sorprendió a los presentes con un discurso que dejó de lado las promesas habituales para compartir su historia personal y la visión que lo impulsa a dar este paso en la política.

“Esto es uno a uno, sin gente en el medio”, afirmó, poniendo énfasis en la necesidad de que los ciudadanos pasen de ser espectadores a protagonistas activos en la transformación de sus comunidades.

El candidato, quien se define como ajeno a la política tradicional, aseguró que su intención no es “arreglar las cosas mañana”, sino “poner las herramientas arriba de la mesa”.

Marcelo González y su equipo en el barrio Aeroparque

Desde Construyendo Porvenir destacaron que este encuentro es solo el comienzo de un recorrido que los llevará a “seguir visitando cada barrio y escuchando a cada vecino”.

La campaña de Marcelo González tendrá como eje el contacto directo y permanente con la comunidad, alejándose de grandes actos y estructuras partidarias, privilegiando el diálogo sincero y la colaboración por encima de las promesas vacías.

