“A mí me dijeron que tenía que caminar la ciudad y escuchar a los vecinos, así que voy a recorrer a pie cada cuadra de Mar del Plata”, aseguró Marcelo González en la previa de una actividad que no tiene antecedentes en la política local. El empresario y candidato a concejal por el partido vecinal Construyendo porvenir iniciará este miércoles 27 una caminata de 404 kilómetros que se extenderá hasta el 5 de septiembre. Serán diez días de marcha, con un promedio de 40 kilómetros diarios, en los que conversará con vecinos, comerciantes, trabajadores y referentes barriales. Cada noche, dormirá en la casa de una familia distinta, como gesto de cercanía y compromiso con las realidades cotidianas de la ciudad.



La caminata, que se desarrollará íntegramente dentro del ejido urbano de Mar del Plata, fue planificada con recorridos precisos que abarcan todos los sectores de la ciudad, desde la costa hasta los barrios periféricos, pasando por zonas comerciales, industriales y residenciales. El objetivo, según explicó González, es “volver a poner el cuerpo en la política, caminar donde está la gente y reconstruir desde abajo”.



El punto de partida será en la zona norte, en Tío Curzio, y el primer día incluirá tramos por Félix U. Camet, Beltrán, Estrada, Tejedor, Acevedo, Constitución y Concepción Arenal, entre otras arterias. El cierre de la jornada será en la casa de Diego, un vecino que lo recibirá para compartir la cena y el descanso.

Ads

Puede interesarte





En los días siguientes, González atravesará barrios como Libertad, San Juan, Colinas de Peralta Ramos, Parque Independencia, Las Américas, El Martillo, Puerto, Parque Industrial, Lomas del Golf, Serena, Nuevo Golf, y el centro comercial de la ciudad. También pasará por instituciones emblemáticas como el HIGA, el Museo MAR, el Asilo Unzué y el shopping Los Gallegos. El recorrido fue diseñado para que cada jornada tenga un almuerzo en casas de vecinos o espacios comunitarios, como el taller de oficios que funciona en la Ruta 88 o el restaurante “La Familia” en la zona del Puerto.



La caminata culminará el 5 de septiembre en el Teatro Tronador, símbolo de la reconstrucción que González propone para Mar del Plata. El empresario compró y remodeló a nuevo ese espacio, que hoy alberga de manera gratuita la escuela descentralizada del Teatro Colón, donde se forman futuros artistas de todo el país. “Así como el Tronador volvió a florecer, queremos que Mar del Plata también lo haga”, expresó.



La topadora, que lo acompañó en sus emprendimientos privados, se convirtió en el emblema de esta nueva etapa. González la presenta como una herramienta de reconstrucción, no de destrucción. “La topadora no viene a arrasar, viene a levantar lo que está caído, a abrir camino donde no lo hay, a empujar lo que está frenado”, explicó.

Puede interesarte





La actividad forma parte de la campaña de Construyendo Porvenir, el partido vecinal que fundó González con la idea de impulsar una política más cercana, transparente y enfocada en la gestión. Durante los diez días de caminata, se documentará cada tramo del recorrido, con imágenes, testimonios y registros en redes sociales. El equipo de campaña habilitó un canal de WhatsApp para que los vecinos puedan contactarse y ofrecer alojamiento, compartir sus historias o invitar a González a conocer sus barrios.



“Esta ciudad me adoptó y me dio todo. Ahora quiero devolverle lo que recibí, caminando cada cuadra, escuchando cada voz y construyendo juntos el porvenir que merecemos”, concluyó.

Ads

Ads