Marcelo González alcanzará los 200 kilómetros en su quinta jornada de caminata por Mar del Plata
En su quinto día consecutivo de caminata por la ciudad, el empresario y candidato a concejal por Construyendo Porvenir, Marcelo González, continuó con su desafío de recorrer 404 kilómetros a pie, una cuadra por minuto, para escuchar de cerca a los vecinos.
La jornada del domingo comenzó temprano en el barrio Las Américas, desde la casa de Nora, una vecina que lo alojó la noche anterior. Bajo una persistente llovizna, González emprendió el tramo que lo llevará a superar los 200 kilómetros recorridos desde el inicio de su iniciativa, el pasado 27 de agosto.
“Hoy el clima fue bravo, pero Marcelo tiene una voluntad de fierro. Nos contagia a todos, incluso a los más jóvenes del equipo, con la energía y las ganas que le pone”, relató Cristian, integrante de su equipo de trabajo.
Durante el recorrido de este domingo, la caminata pasó por barrios como Regional, José Hernández, Belgrano, Hipódromo, Bosque Grande, Bosque Alegre, Las Heras, Pueyrredón, Martillo y Santa Rita, para finalizar en la zona del barrio San Antonio, donde González será recibido por una familia local.
En Bosque Alegre, el candidato realizó una parada técnica y compartió un almuerzo de pastas con estofado en la casa de los padres de Cristian, quien destacó el gesto: “Marcelo pidió que mi mamá le cocinara pastas, quería hidratos para seguir. Hasta mi abuela de 90 años lo recibió con alegría. Fue un momento muy lindo para todos”.
A lo largo de la jornada, la gente se acercó espontáneamente: feriantes, vecinos y hasta un carpintero lo invitaron a entrar a sus talleres o puestos. “Lo más insólito es que no viene a prometer, sino a mostrar desde el ejemplo. Eso la gente lo valora”, subrayó Cristian.
Al cierre del día, González tiene previsto descansar en la casa de Joaquín y Cynthia, un matrimonio del barrio San Antonio que lo alojará junto a su hijo. “Es una familia sencilla, de mucho esfuerzo. Para ellos es muy importante recibirlo en su hogar, y hasta le van a preparar pizzas caseras para reponer energías”, señalaron desde el equipo.
Un ritmo inquebrantable
Pese a las inclemencias climáticas, González mantuvo su paso constante e incluso acelerado: menos de 50 segundos por cuadra. “Ni los chicos jóvenes que lo acompañan pueden seguirle el ritmo. La motivación y la voluntad que transmite son impresionantes”, aseguró Cristian.
Con esta quinta jornada, el candidato de la lista 1003 llega a la mitad de su meta, demostrando que su apuesta no es simbólica sino concreta: caminar, escuchar y accionar.
“Yo camino porque quiero escuchar. Porque si no escuchás, no construís nada. Y porque creo que la Argentina necesita voluntad, gente sana, con ganas. Paso a paso, cuadra a cuadra, vamos a volver a ponerla de pie”, concluyó González a quien apodan La Topadora.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión