La jornada del domingo comenzó temprano en el barrio Las Américas, desde la casa de Nora, una vecina que lo alojó la noche anterior. Bajo una persistente llovizna, González emprendió el tramo que lo llevará a superar los 200 kilómetros recorridos desde el inicio de su iniciativa, el pasado 27 de agosto.

Ads

“Hoy el clima fue bravo, pero Marcelo tiene una voluntad de fierro. Nos contagia a todos, incluso a los más jóvenes del equipo, con la energía y las ganas que le pone”, relató Cristian, integrante de su equipo de trabajo.

Durante el recorrido de este domingo, la caminata pasó por barrios como Regional, José Hernández, Belgrano, Hipódromo, Bosque Grande, Bosque Alegre, Las Heras, Pueyrredón, Martillo y Santa Rita, para finalizar en la zona del barrio San Antonio, donde González será recibido por una familia local.

Ads

Puede interesarte

En Bosque Alegre, el candidato realizó una parada técnica y compartió un almuerzo de pastas con estofado en la casa de los padres de Cristian, quien destacó el gesto: “Marcelo pidió que mi mamá le cocinara pastas, quería hidratos para seguir. Hasta mi abuela de 90 años lo recibió con alegría. Fue un momento muy lindo para todos”.

A lo largo de la jornada, la gente se acercó espontáneamente: feriantes, vecinos y hasta un carpintero lo invitaron a entrar a sus talleres o puestos. “Lo más insólito es que no viene a prometer, sino a mostrar desde el ejemplo. Eso la gente lo valora”, subrayó Cristian.

Ads

Al cierre del día, González tiene previsto descansar en la casa de Joaquín y Cynthia, un matrimonio del barrio San Antonio que lo alojará junto a su hijo. “Es una familia sencilla, de mucho esfuerzo. Para ellos es muy importante recibirlo en su hogar, y hasta le van a preparar pizzas caseras para reponer energías”, señalaron desde el equipo.

Puede interesarte

Un ritmo inquebrantable

Pese a las inclemencias climáticas, González mantuvo su paso constante e incluso acelerado: menos de 50 segundos por cuadra. “Ni los chicos jóvenes que lo acompañan pueden seguirle el ritmo. La motivación y la voluntad que transmite son impresionantes”, aseguró Cristian.

Ads

Con esta quinta jornada, el candidato de la lista 1003 llega a la mitad de su meta, demostrando que su apuesta no es simbólica sino concreta: caminar, escuchar y accionar.

“Yo camino porque quiero escuchar. Porque si no escuchás, no construís nada. Y porque creo que la Argentina necesita voluntad, gente sana, con ganas. Paso a paso, cuadra a cuadra, vamos a volver a ponerla de pie”, concluyó González a quien apodan La Topadora.