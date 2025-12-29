En el marco de la fiesta de fin de año, la Fundación Médica de Mar del Plata realizó la entrega de la contribución solidaria recaudada a la ONG Hospice Mar del Plata, reafirmando el compromiso de la entidad con la comunidad local.

Ads

La presencia de Marcelo González volvió a poner en valor su sostenida labor social y su acompañamiento permanente a iniciativas solidarias en Mar del Plata. Reconocido por su apoyo a proyectos culturales, sociales y comunitarios, el empresario reafirmó una vez más su compromiso con las causas que buscan mejorar la calidad de vida de los vecinos de la ciudad, sumándose activamente a esta propuesta impulsada por la Fundación Médica.

En esta edición, la institución beneficiada fue Hospice Mar del Plata, organización que brinda cuidados paliativos y acompañamiento integral a personas con enfermedades avanzadas y a sus familias. La Dra. Natalia González Otharan, el Dr. Alejandro Alassia y voluntarias de la ONG, estuvieron presentes en el evento.

Ads

El evento también contó con la presencia del Dr. Fernando Santomil, presidente del Consejo de Administración de la Fundación Médica de Mar del Plata; el Sr. Miguel Donato, secretario del Consejo; el Dr. Pablo Malfante, director de HPC, además de colaboradores y miembros de la institución. Entre los invitados tambien estuvieron presentes Julio Riadigos y Santiago Sabando.

Desde la Fundación Médica de Mar del Plata destacaron la importancia de continuar fortaleciendo este tipo de acciones solidarias, que permiten articular esfuerzos entre el ámbito de la salud, el sector privado y las organizaciones sociales.

Ads