El Teatro Tronador BNA fue escenario de un almuerzo especial que marcó el inicio formal de la temporada de verano Mar del Plata 2026, un encuentro que reunió a artistas, productores, medios de comunicación y referentes del espectáculo local y nacional.

Ads

La jornada fue organizada por Marcelo González, empresario y dueño del Teatro Tronador BNA, y contó con la presencia de Marcelo Cadellino, empresario marplatense de 60 años y referente de la firma Open Sports, quien destacó el valor del proyecto cultural y el impacto que este tipo de iniciativas tienen en la ciudad.

Puede interesarte

“Es gente amiga la del Teatro y además es una apuesta fuerte la que hace Marcelo González”, expresó Cadellino en diálogo con El Marplatense. “Todo esto ayuda a mejorar la oferta de la ciudad y siempre vamos a estar en este tipo de lugares porque somos fanáticos de Mar del Plata, tanto para turistas como para marplatenses”.

Ads

En ese sentido, el empresario subrayó la importancia del Teatro Tronador como espacio cultural de referencia: “Me gusta el teatro y este teatro es de lo mejor que hay. Eleva la ciudad y es una apuesta fuerte”.

Cadellino también remarcó su vínculo con Mar del Plata y el compromiso del sector privado con el desarrollo local. “Hace 60 años que vivo acá y está bueno que todos los que podemos invertir lo hagamos. Es un círculo virtuoso”, señaló, y destacó la diversidad de propuestas como un valor diferencial: “No son inversiones parecidas, sino distintas entre sí, no es más de lo mismo”.

Ads

El almuerzo de apertura funcionó como un punto de encuentro para dar la bienvenida a una nueva temporada, reafirmando al Teatro Tronador BNA como uno de los espacios centrales de la agenda cultural marplatense y como símbolo de la articulación entre cultura, inversión privada y turismo.