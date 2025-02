Desde la semana pasada Marcelo Bonelli conduce junto a un gran equipo Nuestra mañana por Radio Mitre, un espacio que el periodista disfruta muchísimo: “Tengo la suerte de trabajar en gráfica, radio y televisión. Me encantan todos, porque amo el periodismo, pero en la radio uno está muy distendido, muy como uno, como en la intimidad”.

Además, para Bonelli, hacer la mañana de Radio Mitre es todo un orgullo, una marca que lo acompaña desde hace años. “Comencé en radio hacia fines de 1987. Trabajaba en Clarín y un domingo me convocaron para la radio. Arranqué como columnista en la media mañana, luego fui columnista de Magdalena Ruiz Guiñazú, de Néstor Ibarra... Pasé a conducir Arriba argentinos por Canal 13 y ahí empecé a conducir la mañana de los sábados en la radio”.

Si bien siempre está presente la realidad, también hay momentos para el disfrute. Y en diálogo con Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata, Bonelli asegura que le “encanta” Mar del Plata: “Todo, el verano, el invierno. Es una gran ciudad. Tiene una gran gastronomía, hay amigos. La pasás siempre bien. Veranee toda mi infancia y adolescencia”.

Y si bien por cuestiones de trabajo pasó un tiempo sin ir asegura que la redescubrió durante la pandemia. “Desde 2020 trato de que no pase un verano sin ir. Si tengo otro plan turístico, me reservo unos días”, comenta antes de meterse, ahora sí, en la cruel realidad.

-¿Cómo ves el vínculo entre el Gobierno y el periodismo?

Mal. Siempre considero que en el vínculo entre los gobiernos y el periodismo hay un fricción. Porque los periodistas queremos decir todo, contar todo, anticipar todo, y los gobiernos de turnos, este, el anterior o el anterior, quieren manejar toda esa fuente informativa. Hay una fricción natural, lógica, que se produce en Argentina y en cualquier país. Después está la reacción que tiene este Gobierno contra el periodismo, que está fuera de lugar. El Presidente puede criticar o cuestionar una nota o marcar un error, porque los tenemos y así como nosotros opinamos nos pueden evaluar, pero otra cosa es la agresión permanente, la utilización de trolls para cuando uno da una información acertada. Cuando uno la mete en el ángulo el Gobierno sale no a desmentir, porque no puede, sino a degradar al emisor de la información que es un periodista o un medio. Y esa es la cosa que no es la correcta por parte de este Gobierno.

-Tras el caso $LIBRA la sensación es que en el núcleo duro no le hizo mella ¿no?

Eso es bastante lógico, por eso es el núcleo duro. Es difícil que cambie de opinión. Creo que acá hay dos cosas. Primero, si se valúa el hecho en sí y ves las encuestas de lo que ocurrió, de las magras explicaciones de Milei, son categóricas de que la gente está disconforme en un 65 o 70%. Si esto cambia la percepción de la gente con el Gobierno, o se ve un impacto leve, no se sabe. Esto acaba de suceder. En el núcleo duro al contrario, debe pensar que esto es una mentira.

-¿Esto de los núcleos duros se ve más en Argentina?

Es la lógica de la política amigo-enemigo. La famosa grieta que forma parte de la nueva política en todo el mundo. Soy partidario de los consensos y Argentina tiene problemas tan serios que si vos llevás todo a un Boca-River, es imposible solucionar los problemas. Porque esto lo empezó Cristina y el gobierno de turno dice “A” y el que está contra dice “Z”. Es imposible buscar un consenso mínimo para resolver un problema.

-¿Por qué está trabado el acuerdo con el FMI?

El Gobierno está anunciando que el acuerdo era inminente desde fin de diciembre. Ahora, que en el próximo cuatrimestre. Hay una diferencia muy grande entre los equipos económicos del Gobierno y el staff del fondo. Lo que quiere el Gobierno, y un poco lo que hizo este fin de semana, es buscar un aval político del Gobierno de Trump para destrabar esa diferencias que pasa por el manejo de la política cambiaria.