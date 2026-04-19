Con la participación de 3.500 atletas y un gran acompañamiento del público, se disputó este domingo una nueva edición del Maratón NB Series en Mar del Plata, que tuvo como ganadores de los 42K a José Félix Sánchez y Anahí Castaño.

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En la clasificación general masculina de la prueba principal, el formoseño José Luis Sánchez se quedó con el primer puesto tras completar el recorrido en 2 horas, 30 minutos y 44 segundos. Detrás arribaron Juan Carlos Luqui, con un tiempo de 2h 31m 08s, y Matías Velázquez, quien completó el podio con 2h 35m 21s.

Entre las damas, la marplatense Anahí Castaño volvió a destacarse al quedarse con el primer lugar de los 42K femeninos con un registro de 2h 54m 41s, repitiendo sus triunfos de 2023, 2024 y 2025. El segundo puesto fue para Magalí Battaglia, que finalizó en 3h 00m 15s, mientras que el tercer lugar lo ocupó Viviana Rodríguez con 3h 08m 49s.

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Además de la distancia principal, la jornada incluyó las tradicionales pruebas complementarias de 21K y 10K. En el medio maratón masculino, Tomás Moyano se quedó con la victoria con un tiempo de 1h 11m 52s, seguido por Renzo Sosa y Maximiliano González Maffeo. En la rama femenina, la ganadora fue Karen Cejas, oriunda de Miramar y residente en Mar del Plata, con 1h 23m 19s, escoltada por Yanina Ferrara y Andrea Changazzo.

En los 10K, el triatleta marplatense de 20 años Tiago Muñoz fue el más rápido al completar el circuito en 31m 53s. Entre las mujeres, la victoria fue para Noelí Vicintín, quien registró un tiempo de 37m 39s.

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Por su parte, en la categoría Discapacidad en silla de ruedas de los 42K, el primer lugar fue para Aníbal Urbano con un tiempo de 2h 44m 10s, seguido por Julián Gómez Acevedo.