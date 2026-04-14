La causa, que investiga un presunto homicidio simple con dolo eventual, se reinicia desde cero tras la nulidad del juicio anterior. En esta nueva etapa, siete profesionales de la salud serán juzgados por su rol en la atención médica del exfutbolista durante sus últimos días.

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Uno de los principales reclamos provino del abogado Mario Baudry, representante de Verónica Ojeda, quien expresó su expectativa de que el proceso se desarrolle con normalidad y sin interrupciones. “Esperaremos que todo sea muy tranquilo”, sostuvo, al tiempo que remarcó que la parte acusadora cuenta con “toda la prueba preparada hasta el último detalle”.

En ese sentido, desde las querellas reconocen que las defensas podrían intentar presentar objeciones o recursos, aunque confían en que el tribunal no dará lugar a maniobras dilatorias, en función de lo establecido por el Código Procesal Penal.

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Otros representantes legales, como Félix Linfante (abogado de Jana Maradona), coincidieron en la necesidad de que el debate avance sin obstáculos, mientras que Fernando Burlando, quien representa a Dalma y Gianinna, manifestó su expectativa de que el juicio “arranque bien”.

El nuevo juicio se desarrollará ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, con audiencias previstas los martes y jueves. Allí se analizarán las responsabilidades de los imputados, entre ellos el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y otros integrantes del equipo médico.

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El fiscal Patricio Ferrari también se refirió al inicio del debate y subrayó la necesidad de superar “las numerosas trabas y planteos” presentados por las defensas en etapas anteriores, con el objetivo de avanzar hacia un juicio “eficaz y pronto”.

Está prevista la declaración de varios familiares del exfutbolista en la primera audiencia, entre ellos Verónica Ojeda, Claudia Villafañe y sus hijas Dalma y Gianinna. La jornada inicial estará enfocada en la exposición de los lineamientos de apertura del caso.

El proceso judicial busca determinar si existieron responsabilidades penales en la atención médica de Maradona, fallecido en noviembre de 2020, en un caso que mantiene fuerte repercusión pública y mediática en la Argentina.

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Fuente: Agencia NA