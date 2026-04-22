Durante su testimonio ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, la hija del exfutbolista sostuvo que existió una “manipulación absoluta y horrible” por parte de los profesionales a cargo de la atención, y cuestionó las condiciones en las que se llevó adelante la internación domiciliaria tras su operación cerebral.

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Gianinna describió el esquema de atención médica como deficiente y engañoso. Según su relato, a la familia se le presentó un sistema de cuidado que prometía controles adecuados y equipamiento, pero que en la práctica no cumplía con los estándares necesarios para atender a un paciente en estado delicado.

En esa línea, afirmó que la internación domiciliaria fue “una puesta en escena”, al tiempo que remarcó que confiaron en las decisiones de los médicos sin contar con información completa sobre la situación real.

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La declaración también incluyó cuestionamientos directos al neurocirujano Leopoldo Luque y al resto del equipo tratante, a quienes acusó de haber tomado decisiones clave sin garantizar el seguimiento clínico correspondiente.

El proceso judicial busca establecer si hubo negligencia o responsabilidad penal en la muerte del ídolo argentino, ocurrida el 25 de noviembre de 2020 mientras se recuperaba de una cirugía por un hematoma subdural.

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En el banquillo de los acusados se encuentran siete profesionales de la salud (médicos, enfermeros y especialistas en salud mental) imputados por homicidio con dolo eventual, un delito que contempla penas de hasta 25 años de prisión.

La fiscalía sostiene que Maradona no recibió la atención médica adecuada y que su cuadro de salud requería un nivel de control que no fue garantizado durante la internación domiciliaria.

El testimonio de Gianinna se da en un contexto de fuertes tensiones dentro del juicio. Días atrás, algunos de los imputados habían rechazado las acusaciones y, en particular, Luque negó ser responsable del seguimiento clínico integral del exfutbolista.

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Incluso, desde la defensa se intentó trasladar parte de la responsabilidad a la familia, señalando supuestas decisiones compartidas en torno al tratamiento, una postura que fue rechazada por la hija del “Diez”.

El juicio, que se desarrolla en San Isidro, es seguido de cerca por la opinión pública y se extenderá durante varios meses, con la declaración de más de un centenar de testigos.

La causa busca esclarecer si la muerte de Maradona fue consecuencia de un abandono médico evitable o de un desenlace inevitable producto de su complejo estado de salud.