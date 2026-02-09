Mar del Plata acumula seis homicidios en lo que va de 2026, una cifra que vuelve a poner en foco la problemática de la violencia urbana en el partido de General Pueyrredon. El primer asesinato del año se registró en el asentamiento Villa Gascón, donde fue ultimado Yoel Castro, de 24 años.

Ads

Puede interesarte

Luego de un inicio de enero sin muertes violentas, en menos de 72 horas se produjo una escalada de hechos de sangre no relacionados entre sí, ocurridos en Villa Gascón, Bernardino Rivadavia y Nuevo Golf. Los casos expusieron un escenario atravesado por disputas, balaceras y contextos vinculados a la marginalidad y el delito.

Las víctimas de esa seguidilla fueron Yoel Castro (24), Antonio “El Rengo” Echeverri (63) y Sergio Emir Otero (16). Los tres homicidios están siendo investigados por la fiscal Florencia Salas, quien logró avances significativos en cada expediente: el presunto autor del crimen de Castro estaría identificado; una pareja fue detenida por el asesinato de Echeverri; y un joven resultó imputado por la muerte de Otero.

Ads

El cuarto homicidio del año fue el de Walter Alberto Tieso, cuyo cuerpo fue hallado en la zona de San Jacinto, mientras que el quinto caso corresponde al asesinato de Víctor Pohl, de 59 años, ocurrido en el barrio Los Pinares, una investigación que continúa en etapa preliminar y sin detenidos.

El sexto es el caso reciente de un hombre de unos 30 años, quien murió tras una brutal agresión a la salida de un boliche. El episodio ocurrió en la madrugada del domingo 8 de febrero en la zona de Batán, cuando la víctima , identificada como Lucas Nahuel Larroque, fue atacada durante una pelea afuera de un local bailable ubicado entre la Colectora y la calle 132, en Batán.

Ads

Puede interesarte

El escenario actual se suma a un antecedente preocupante: 2025 cerró con 34 homicidios en el partido de General Pueyrredon, un dato que refuerza la inquietud por la persistencia de la violencia en distintos sectores de la ciudad.



