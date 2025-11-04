Mar del Plata vuelve a ser sede de un encuentro internacional por la integración regional
Se cumplen 20 años del histórico "No al ALCA" que marcó un punto de inflexión en la política y la integración latinoamericana.
Mar del Plata volverá a ser escenario de un encuentro internacional que reunirá a referentes, organizaciones y movimientos sociales de toda América Latina y el Caribe.
El 4 y 5 de noviembre, la ciudad será sede de jornadas de debate, memoria y acción colectiva con el objetivo de conmemorar las dos décadas del rechazo al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y reflexionar sobre los desafíos actuales de la integración regional, la soberanía y las democracias latinoamericanas.
El evento se propone como un espacio plural que busca recuperar el espíritu de unidad y resistencia que en 2005 unió a los pueblos y gobiernos de la región frente a los intentos de imponer un modelo económico liberal que limitaba la autonomía de los países latinoamericanos.
A dos décadas de aquel momento, el encuentro invita a repensar colectivamente los caminos de la integración regional y la defensa de la soberanía de los pueblos frente a los desafíos contemporáneos.
Cronograma de actividades:
4 de noviembre – Teatro Auditorium, Centro Provincial de las Artes (Av. Patricio Peralta Ramos 2280)
• 9:00 h: Bienvenida y apertura.
• 10:00 h: 1ª Mesa de reflexión y debate: Significado histórico de los 20 años del No al ALCA.
• 12:00 h: Acto en solidaridad con el pueblo de Haití.
• 12:30 a 14:00 h: Cuarto intermedio.
• 14:05 h: 2ª Mesa: Amenazas a las democracias.
• 16:00 h: 3ª Mesa: Escenarios y desafíos para la integración y la soberanía regional.
• 18:00 h: Acto solidario con el pueblo de Palestina.
• 20:00 h: Peña en ADUM.
5 de noviembre
• 9:00 a 10:30 h: Mesas de debate simultáneas en distintas sedes:
• Movimientos sociales – Luz y Fuerza.
• Movimiento sindical – Auditorium.
• Juventudes – ATE.
• Mujeres – Foyer del Auditorium.
• 11:30 h: Acto público en conmemoración de los 20 años del “No al ALCA” y de la Cumbre de los Pueblos, en el Teatro Auditorium.
