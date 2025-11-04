Mar del Plata volverá a ser escenario de un encuentro internacional que reunirá a referentes, organizaciones y movimientos sociales de toda América Latina y el Caribe.

El 4 y 5 de noviembre, la ciudad será sede de jornadas de debate, memoria y acción colectiva con el objetivo de conmemorar las dos décadas del rechazo al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y reflexionar sobre los desafíos actuales de la integración regional, la soberanía y las democracias latinoamericanas.

El evento se propone como un espacio plural que busca recuperar el espíritu de unidad y resistencia que en 2005 unió a los pueblos y gobiernos de la región frente a los intentos de imponer un modelo económico liberal que limitaba la autonomía de los países latinoamericanos.

A dos décadas de aquel momento, el encuentro invita a repensar colectivamente los caminos de la integración regional y la defensa de la soberanía de los pueblos frente a los desafíos contemporáneos.

Cronograma de actividades:

4 de noviembre – Teatro Auditorium, Centro Provincial de las Artes (Av. Patricio Peralta Ramos 2280)

• 9:00 h: Bienvenida y apertura.

• 10:00 h: 1ª Mesa de reflexión y debate: Significado histórico de los 20 años del No al ALCA.

• 12:00 h: Acto en solidaridad con el pueblo de Haití.

• 12:30 a 14:00 h: Cuarto intermedio.

• 14:05 h: 2ª Mesa: Amenazas a las democracias.

• 16:00 h: 3ª Mesa: Escenarios y desafíos para la integración y la soberanía regional.

• 18:00 h: Acto solidario con el pueblo de Palestina.

• 20:00 h: Peña en ADUM.

5 de noviembre

• 9:00 a 10:30 h: Mesas de debate simultáneas en distintas sedes:

• Movimientos sociales – Luz y Fuerza.

• Movimiento sindical – Auditorium.

• Juventudes – ATE.

• Mujeres – Foyer del Auditorium.

• 11:30 h: Acto público en conmemoración de los 20 años del “No al ALCA” y de la Cumbre de los Pueblos, en el Teatro Auditorium.