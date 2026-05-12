El Municipio informó que se concretó una exportación de miel fraccionada con destino a Estados Unidos, impulsada por el consorcio MDP Honey junto a Tribal Trading Argentina SRL, marcando la reactivación de este tipo de operaciones desde el Partido de General Pueyrredon por primera vez en más de dos décadas.

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El envío consistió en miel líquida multifloral, homogeneizada, pasteurizada y libre de gluten, presentada en baldes de 28 kilos bajo la marca local Miraflores. La operación articuló capacidades productivas, comerciales y logísticas para concretar el acceso al mercado estadounidense.

El consorcio MDP Honey está integrado por Iwik S.A., Eirete S.A. y Maschwitz Díaz S.A., firmas que trabajan en el desarrollo de exportaciones con mayor valor agregado y en la integración de la cadena apícola regional.

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Desde el área municipal destacaron que los procesos de elaboración y fraccionamiento se realizaron en establecimientos habilitados bajo normativa del SENASA, con sistemas de calidad basados en HACCP, lo que garantiza inocuidad, trazabilidad y cumplimiento de estándares internacionales.

El secretario de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privado, Guillermo Volponi, señaló: “Impulsamos acciones que fortalecen el agregado de valor en origen y la inserción en mercados internacionales”, destacando el trabajo articulado con los distintos actores del sector.

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Por su parte, Luciano de la Canal, representante de Tribal Trading Argentina, afirmó que “encontramos un socio estratégico con un alto nivel de profesionalismo que permitió una operación sólida y confiable”.

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En tanto, Diego Pazos, presidente de IWIK S.A., sostuvo que “este embarque confirma que desde Mar del Plata podemos volver a exportar miel fraccionada con los más altos estándares internacionales”.

La carga, realizada desde una planta local, marca un punto de inflexión al retomar este tipo de exportaciones en un mercado históricamente abastecido a granel, y abre nuevas oportunidades para fortalecer el perfil exportador del sector.

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Desde el Municipio indicaron que continuarán promoviendo la diversificación productiva, la inserción internacional y el desarrollo sostenible del sector apícola, mediante capacitaciones, articulación con la Mesa Apícola Local y acompañamiento a productores en su inscripción al RENAPA.