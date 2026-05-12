La comunidad universitaria se movilizó nuevamente hoy en Mar del Plata en reclamo de mayor financiamiento para las universidades nacionales, en el marco del conflicto con el Gobierno de Javier Milei por el presupuesto educativo y la actualización salarial.

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La marcha comenzó a las 16:30 desde el Complejo Universitario Manuel Belgrano y se extendió hasta el monumento al General San Martín (Luro y Mitre), con la participación de estudiantes, docentes, no docentes, agrupaciones universitarias, la CGT, la CTA, la CTA Autónoma, organizaciones sociales y gremiales, además de ciudadanos autoconvocados.

Una vez que llegaron las diferentes columnas al punto de concentración, se escucharon discursos de referentes de diferentes espacios relacionados con la Universidad. Desde los No Docentes, María Victoria Schadwill afirmó que “tenemos historia, los estudiantes, los trabajadores, la universidad tiene historia de resistencia y esto es resistencia”. Además, advirtió que “el colectivo de trabajadores no docentes somos aproximadamente 50.000 y la mitad está bajo la línea de la pobreza”.

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En ese sentido, sostuvo: “Esto lo tenemos que revertir ahora. No le vamos a dar mucho tiempo al Gobierno ni a la Corte”. Y sobre la Universidad, aseguró que “la quieren cerrar y nosotros no lo vamos a permitir. Por eso estamos en la calle”.

Por su parte, Antonia Muñoz, del CONICET, señaló que “están haciendo un país para el 1%, dejándonos afuera a la mayoría” y cuestionó el impacto de las políticas actuales sobre el sistema científico y educativo.

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También advirtió que “esto no perjudica solamente a los que estamos dentro de la universidad, perjudica a todo el pueblo”, y planteó: “¿Es posible un país desarrollado sin soberanía científica?”.

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Finalmente, remarcó que “lo que están haciendo es romper con un compromiso del Estado con los derechos” y alertó sobre el aumento del desempleo en los últimos años.