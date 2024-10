Con motivo de la segunda Marcha Federal Universitaria, las calles de Mar del Plata se volvieron a colmar en defensa de la educación pública. La marcha comenzó a las 16 desde el complejo universitario, en Rodríguez Peña y Dean Funes, y culminó sobre las 19 en el Monumento al General San Martín.

Allí, diferentes representantes de la educación pública marplatense se expresaron desde el escenario ubicado en la avenida Luro y San Luis, frente a miles y miles de marplatenses que salieron a la calle para oponerse al veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.

Los oradores fueron: el rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), Alfredo Lazzeretti, el secretario general de Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM), Pedro Sanllorenti, y la secretaria general de la Asociación del Personal de la Universidad (APU), Victoria Schadwill.

Lazzeretti cerró el acto y fue quien más efusividad le dio a su relato, además de haber sido el más extenso de la jornada. La voz de la UNMdP sostuvo: “Hoy nos convocamos no solo para reclamar por salarios dignos para docentes y no docentes, ni solo para reclamar por un sistema de ciencia, tecnología e investigación, o para pedir que incrementen el monto de las becas que le dan a los estudiantes, que no han recibido la actualización que corresponde. Nos convocamos para defender la educación pública y el sistema universitario público argentino”.

Puede interesarte

En esa línea, lanzó directamente contra el Gobierno: “Nos atacan permanentemente. Lo que se esconde detrás de esa supuesta actitud gauchita y benevolente de querer mejorar el sistema universitario, es una actitud de atacarlo para degradarlo. No seamos ingenuos ni inocentes porque detrás de cada crítica y ataque no hay ninguna intención de mejorar la educación pública. Porque ellos no creen en la educación pública, pero son tan miserables que no se animan a decirlo. No tienen el coraje de discutirle a la sociedad argentina que no quieren la educación ni la universidad pública”.

A su vez, recordó que se cumplen 140 años de la sanción de la Ley 1.420, a la cual consideró “trascendental” para el desarrollo del país y que "fue un punto de inflexión, cerró las discusiones del siglo XIX y abrió las puertas del siglo XX”. Es que la sanción, de acuerdo a Lazzeretti, “planteó una educación común, en la que los programas son iguales en cualquier lugar del país en que se dice, laica, no religiosa, pública, gratuita y obligatoria”.

Y más allá de ello, lanzó: “Pero todavía tenemos que escuchar a ciertos diputados imbéciles que le quieren preguntar si hay que mandar a su hijo al colegio o dejarlo trabajando en el taller. Son profundamente reaccionarios”.

Puede interesarte

En otro tramo de su discurso también se refirió a las declaraciones del secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, quien acusó a las universidades de "inventar alumnos". Por ese motivo, sostuvo: “Tenemos cuatro veces más de estudiantes de los que teníamos en 1983 y los tenemos de verdad, pero estos ignorantes no saben ni contar a los estudiantes del sistema público argentino”.

Por último, subrayó que “hay una mirada cortoplacista y que no cree en la universidad pública", que en cambio cree “que la educación debe ser una mercancía que se puede comprar y vender como cualquier otra”. Entonces, sentenció: ”En la Argentina no hay una universidad para ricos y otra para pobres, sino universidad de excelencia, que es la pública. Les molesta que haya educación pública, gratuita, no arancelada y libre para los jóvenes. Defendemos una causa justa y no todo se compra y se vende. No se compran ni se venden pibes, ni órganos o armas. Y tampoco vamos a permitir que transformen a la educación superior en una mercancía".

Puede interesarte

Quienes participaron de la Marcha Federal Universitaria en la ciudad aseguraron que reunió a más personas que durante la primera, la cual se desarrolló a fines de abril de este año. Los oradores confiaron que fueron catorce cuadras de manifestantes.