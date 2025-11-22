El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este sábado en Mar del Plata un día mayormente estable, con cielo parcialmente nublado en la tarde, y mayormente nublado durante la mañana. La temperatura oscilará entre los 5°C y los 20°C, mientras que por la noche descenderá a unos 14°C. Los vientos se mantendrán leves a moderados, primero del este y norte, y luego del noreste con intensidades de hasta 22 km/h.

La probabilidad de precipitaciones será prácticamente nula, con valores entre 0% y 10%, lo que asegura una jornada seca y favorable para las actividades al aire libre. Este panorama resulta alentador para quienes planean recorrer la costa, disfrutar de las playas o participar de propuestas culturales y recreativas en la ciudad.

En el marco del fin de semana largo, con gran afluencia de turistas, el clima acompañará las actividades previstas. Aunque las nubes estarán presentes, no se esperan lluvias ni condiciones adversas, lo que permitirá aprovechar al máximo la oferta gastronómica, cultural y de entretenimiento que Mar del Plata despliega en estos días de descanso.

