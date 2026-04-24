En lo que va de 2026, Mar del Plata acumula 16 homicidios en distintos episodios vinculados a la violencia urbana. La cifra, que incluye crímenes ocurridos entre enero y abril, mantiene en alerta a las autoridades y marca una continuidad respecto al año pasado, cuando se contabilizaron 35 muertes en contextos de inseguridad y criminalidad.

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El año comenzó con una seguidilla de hechos: Yoel Castro (8 de enero), Héctor Etcheverry (9 de enero) y Sergio Otero (10 de enero). En febrero, la lista se amplió con los casos de Walter Tieso (2/2), Víctor Pohl (4/2), Lucas Larroque (8/2), Mario Ferreyra (17/2), Uriel Martín Alfonso (24/2), Matías Peralta (25/2) y Mercedes Rosa Del Luca (20/2), en distintos episodios que aún son materia de investigación.



Durante marzo también se registraron varios crímenes: Martín Oliver (3/3), Iván Ledesma (6/3) y Pedro Montero (16/3). A ellos se suma el caso de Eduardo Bibbó, el almacenero asesinado el 28 de marzo dentro de su fiambrería en el barrio Coronel Dorrego, y el de Félix Villalba (29/3).

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El recuento incluye además el homicidio más reciente, ocurrido el 24 de abril en la zona de Juramento y Diagonal Gascón, donde un hombre de aproximadamente 35 años fue encontrado sin vida con al menos dos puñaladas. Según fuentes judiciales, no hay testigos ni pistas firmes sobre lo ocurrido.



Con este panorama, la evolución de los casos y su esclarecimiento aparecen como ejes centrales para las investigaciones en curso, en un contexto que vuelve a poner en foco la problemática de la violencia en la ciudad.

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