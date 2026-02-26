El joven, que había recuperado la libertad días atrás en una causa por una feroz balacera ocurrida en enero, fue interceptado y atacado a tiros cuando circulaba en su camioneta por el barrio José Hernández.

La seguidilla de crímenes que sacude a Mar del Plata sumó una nueva víctima, ya son 9 en lo que va del año. Matías Peralta, de 27 años, murió este miércoles por la noche en el Hospital Interzonal General de Agudos luego de haber sido atacado a balazos en plena vía pública. Con este caso, ya son nueve los homicidios registrados en la ciudad en lo que va del año.

El hecho ocurrió en la zona de las avenidas Alió y Juan B. Justo, aunque los primeros llamados al 911 alertaron sobre detonaciones en la intersección de Carlos Gardel y Gaboto. La víctima se desplazaba en una Toyota Hilux cuando fue interceptada. Según reconstruyeron fuentes oficiales, otra camioneta de características similares se colocó a la par y desde allí comenzaron a efectuarle múltiples disparos. En medio de la emboscada, Peralta descendió del vehículo e intentó escapar, pero fue nuevamente alcanzado por los tiros efectuados por dos hombres que se movilizaban en motocicleta.

La camioneta fue hallada posteriormente en inmediaciones de J. N. Fernández y Juan B. Justo, con al menos seis impactos de bala visibles. En el interior y en la caja de carga se observaron manchas hemáticas, ya que el herido habría sido trasladado en ese mismo vehículo hasta el hospital.

Gravemente herido y con varios impactos en su cuerpo, fue trasladado de urgencia al hospital, donde ingresó directamente al quirófano. A pesar de la intervención médica, minutos antes de las 22 se confirmó su fallecimiento. Los profesionales no lograron revertir el cuadro crítico provocado por las heridas de arma de fuego.

En el lugar del ataque, personal de Policía Científica secuestró nueve vainas servidas calibre 9 milímetros y un proyectil deformado, elementos que serán sometidos a peritajes junto con la camioneta. La autopsia fue programada para este jueves a las 14 en la Morgue Judicial.

Peralta había sido excarcelado el lunes por disposición de la Justicia de Garantías, tras haber permanecido alojado en la Unidad Penal de Batán en el marco de una causa que lo tenía imputado por un ataque a tiros contra distintas viviendas ocurrido el 11 de enero. En aquel episodio, al menos cuatro personas efectuaron 197 disparos contra propiedades ubicadas sobre Ayolas y calles cercanas, dejando como saldo un joven herido y cuantiosos daños materiales. Durante los allanamientos posteriores se secuestraron armas, municiones, estupefacientes, dinero en efectivo y hasta una granada de humo.

La investigación por el homicidio quedó en manos del fiscal Alejandro Pellegrinelli, titular de la UFI N° 5, quien ordenó la recolección de testimonios, el análisis de cámaras de seguridad y la profundización de las pericias. Los primeros indicios apuntan a una represalia vinculada con la balacera de enero, aunque desde la fiscalía no descartan ninguna hipótesis mientras continúa la búsqueda de los autores en un contexto de creciente violencia urbana.