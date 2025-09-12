Se completó la fase regular de los Campeonatos Argentinos Sub-14 de Hockey que se están disputando en distintos puntos del país. En Mar del Plata, el equipo femenino cerró su grupo con puntaje ideal y va por el ascenso, mientras que el masculino comenzó la reclasificación con un empate. en Mendoza.

Ads

En el último partido, las chicas dirigidas por Agustina Álvarez en el Argentino “B” tenían que sólo empatar para quedarse con el primer lugar del grupo. Sin embargo, en el encuentro ante la Federación de la Unión del Centro, se impusieron por 1-0 gracias al gol convertido por Uma Retamoza que ya tiene tres en el torneo.

Como el certamen otorga dos plazas de ascenso, el partido importante se disputará este sábado a las 15.10 cuando se enfrenten contra La Pampa que culminó en el segundo puesto de la otra zona. La otra semifinal la protagonizarán Tucumán y Litoral.

Ads

En el caso del equipo masculino que está disputando el Argentino “A”, tenían que esperar que se cierre la fase regular para ver como sería el resto del cuadrangular reclasificatorio entre el 8° y el 12° lugar. El primero de los cruces fue con Tandil por la tarde y terminaron igualados 0 a 0.

Ahora tendrán otro encuentro contra Tucumán este sábado a las 15.30 y cerrarán la fase y el campeonato el domingo a las 9 de la mañana ante Bahía Blanca buscando alcanzar la primera victoria del fin de semana.

Ads