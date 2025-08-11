Un violento incendio consumió por completo una camioneta Renault Kangoo en la esquina de El Cano y Brumana, en Mar del Plata, durante la noche de este domingo.

El hecho se registró alrededor de las 23 y requirió la intervención de una dotación del Cuartel Central de Bomberos.

Según el parte oficial, el rodado se encontraba sin ocupantes cuando comenzó el fuego. Las llamas avanzaron rápidamente y provocaron la destrucción total de la carrocería, sin que se registraran heridos.

Los bomberos desplegaron una autobomba para sofocar el incendio y, tras varios minutos de trabajo, lograron controlarlo. No fue necesaria la evacuación de vecinos ni la asistencia médica en el lugar.

Finalizadas las tareas, el personal regresó a la base sin novedades. Las causas del siniestro no fueron precisadas y no se descarta que se inicie una investigación para determinar su origen.

