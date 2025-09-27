Un hombre de 34 años fue detenido este sábado por la tarde luego de protagonizar un violento asalto a una farmacia ubicada en la avenida Luro al 7800, donde amenazó con un arma de fuego a los presentes y se llevó la recaudación del local, estimada en 150 mil pesos.

De acuerdo con la reconstrucción policial, el acusado ingresó al comercio armado y obligó al dueño (58) y a los clientes a dirigirse hacia la parte trasera del local. En ese momento, una empleada de 52 años intentó reducirlo, pero fue golpeada por el asaltante, que rápidamente emprendió la fuga.

La huida se dio por distintas calles de la zona, donde incluso el delincuente descartó una campera negra y luego se despojó del arma arrojándola sobre el techo de una vivienda en Termas de Río Hondo al 2100. En ese trayecto también forzó un portón para continuar escapando.

El accionar fue advertido por vecinos y clientes, quienes salieron tras él hasta que finalmente fue alcanzado en avenida Colón y Termas de Río Hondo, donde se produjo un forcejeo con un hombre de 53 años hasta la llegada del personal del Comando de Patrullas, que concretó la aprehensión.

En el procedimiento se secuestró un revólver calibre .22 (no apto para el disparo), la campera de abrigo descartada y el dinero sustraído. Además, se obtuvo material fílmico que registró parte del hecho.

La intervención quedó a cargo de la UFI de Flagrancia, a cargo del fiscal Layús, y de la UFI Temática de Robos a Comercios, del fiscal Berlingeri. El caso fue caratulado como “robo agravado por el uso de arma no apta para el disparo y violación de domicilio agravado por escalamiento y efracción”. El detenido fue notificado de la formación de la causa y trasladado a la Unidad Penal Nº 44.