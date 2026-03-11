La temporada turística 2025/2026 en Mar del Plata cerró con menos visitantes que el verano anterior y dejó los registros más bajos desde la etapa posterior a la pandemia. Según datos oficiales del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), la ciudad recibió un 3,7% menos de turistas en comparación con el período 2024/2025.

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Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero arribaron 3.141.427 visitantes, mientras que en la temporada anterior habían sido 3.263.727, lo que implica una merma de más de 122.000 personas. De acuerdo con las estadísticas, se trata del peor verano desde la pandemia, con números que solo superan a los registrados en la temporada 2020/2021, cuando las restricciones sanitarias habían reducido los arribos a 2.231.660.

El movimiento turístico mostró retrocesos interanuales en los tres meses principales del verano. Diciembre tuvo 805.811 visitantes, con una baja del 2,1% respecto al mismo mes del año anterior. La caída más marcada se produjo en enero, tradicional pico de la temporada, cuando llegaron 1.280.524 turistas, lo que representó un descenso del 7,1%.

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En febrero, en cambio, el retroceso fue más leve. La ciudad recibió 1.055.137 visitantes, apenas 0,7% menos que el año anterior, un comportamiento que estuvo favorecido por los feriados de Carnaval, que impulsaron el movimiento.

En cuanto al nivel de actividad turística, la ocupación promedio global durante el verano se ubicó en 50,7%, un indicador que refleja un flujo moderado de visitantes y por debajo de temporadas con mayor dinamismo.

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Las estadísticas también muestran que la vivienda propia volvió a ser la modalidad de alojamiento más utilizada por los turistas, con el 41,3% de los casos. Le siguieron la vivienda alquilada con 32,6%, la hotelería con 25,9% y otras opciones con 0,2%.

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Respecto al transporte utilizado para llegar a la ciudad, predominó ampliamente el vehículo particular, elegido por el 81,4% de los visitantes. En segundo lugar se ubicó el ómnibus con 13,8%, seguido por el ferrocarril con 3,4% y el avión, que representó el 1,5% de los arribos.

En cuanto al origen de los turistas, la mayor parte provino del Área Metropolitana de Buenos Aires. El Gran Buenos Aires concentró el 41 % de los visitantes, mientras que la Ciudad de Buenos Aires aportó el 27,8 %. En tanto, el 22,3 % llegó desde otras provincias del país y el 9 % restante desde el interior de la provincia de Buenos Aires. La presencia de turistas extranjeros fue marginal, con apenas el 0,3 % del total.

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De este modo, la temporada estival dejó un balance con menos turistas y menor movimiento que el verano anterior, con cifras oficiales que reafirman lo que habían manifestado los comerciantes con la caída, también, en los números del consumo.