El Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER) anunció una variada programación deportiva que se desarrollará en la ciudad durante la semana, con competencias nacionales e internacionales, clínicas abiertas, actividades recreativas para la familia y el primer Duatlón Cross en Batán.

Entre los eventos destacados, este miércoles comenzó la 4° fecha del Circuito Nacional de Beach Tennis en la Playa Deportiva de Varese. Más de 200 atletas de Brasil, Uruguay, Venezuela y Chile participan en categorías Profesional, Amateur A y Amateur B. Los partidos se disputan de 9 a 17 hasta el viernes, con una clínica gratuita para jugadores el viernes a las 16 y otra destinada a chicos y chicas menores de 16 años. El sábado y el domingo, la jornada se extenderá de 8 a 19.

También este fin de semana se desarrollará la novena edición de la Costa Galana Sup Cup, el festival y campeonato de stand up paddle. Desde el viernes 21 al domingo 23, la actividad comenzará con una remada solidaria en Playa Varese a las 9, invitando a participantes y público a colaborar con alimentos no perecederos para Solidaria MDQ.

El sábado será el turno de la modalidad SupSurf en Playa Grande y el domingo la SupRace en el Centro Naval, con distancias de 1.5, 3 y 4.5 kilómetros. La premiación se realizará el lunes 24 a las 19 en el Hotel Costa Galana.

El domingo 23 llegará además la 40ª edición del Mini Maratón de los Niños, organizada por APAND y la Asociación de Empleados de Casinos Pro-ayuda a la Niñez Desamparada. Será en Plaza España desde las 9, con recorridos por el Corredor Saludable, premios para los participantes y actividades recreativas coordinadas por profesores del EMDER. La inscripción es presencial, desde las 8.30, con DNI.

Por otro lado, el sábado 22 a las 10, el Club Unión del Sur recibirá el 4° Encuentro Nacional de Mamis Rugby +35, que reunirá a jugadoras de distintas provincias en una jornada de deporte y camaradería.

Finalmente, el domingo a las 10 se realizará en Batán el primer Duatlón Cross, con largada y llegada en la Escuela N.º 9 del Paraje Los Ortiz, combinando ciclismo y pedestrismo en un circuito natural pensado para deportistas que buscan un desafío distinto.