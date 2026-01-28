Mar del Plata tendrá un miércoles fresco y sin lluvias
El SMN anunció una temperatura máxima que rondará por los 23 grados.
Mar del Plata transitará este miércoles 28 de enero una jornada de clima estable, con temperaturas moderadas, ausencia total de precipitaciones y vientos leves a moderados, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional.
Durante el día, la temperatura mínima será de 11°C, mientras que la máxima alcanzará los 23°C, configurando un escenario más fresco en comparación con jornadas previas. El cielo se mantendrá parcialmente nublado tanto en la mañana como en la tarde y la noche, sin cambios significativos en las condiciones generales.
En cuanto a las lluvias, el SMN indicó probabilidad de precipitación del 0% durante toda la jornada, lo que garantiza un día sin sobresaltos climáticos y favorable para actividades al aire libre.
Respecto al viento, se esperan velocidades de entre 13 y 22 km/h, con dirección predominante del noreste y este, aportando una sensación térmica agradable y sin ráfagas intensas.
De esta manera, Mar del Plata afrontará un miércoles tranquilo, con buen tiempo, temperaturas suaves y condiciones ideales para disfrutar de la ciudad y la costa.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión