Mar del Plata transitará este miércoles 28 de enero una jornada de clima estable, con temperaturas moderadas, ausencia total de precipitaciones y vientos leves a moderados, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional.

Durante el día, la temperatura mínima será de 11°C, mientras que la máxima alcanzará los 23°C, configurando un escenario más fresco en comparación con jornadas previas. El cielo se mantendrá parcialmente nublado tanto en la mañana como en la tarde y la noche, sin cambios significativos en las condiciones generales.

En cuanto a las lluvias, el SMN indicó probabilidad de precipitación del 0% durante toda la jornada, lo que garantiza un día sin sobresaltos climáticos y favorable para actividades al aire libre.

Respecto al viento, se esperan velocidades de entre 13 y 22 km/h, con dirección predominante del noreste y este, aportando una sensación térmica agradable y sin ráfagas intensas.

De esta manera, Mar del Plata afrontará un miércoles tranquilo, con buen tiempo, temperaturas suaves y condiciones ideales para disfrutar de la ciudad y la costa.

