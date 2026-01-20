Mar del Plata tendrá este martes una jornada templada, ventosa y sin lluvias, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Ads

Durante el día, la temperatura mínima será de 13°C, mientras que la máxima alcanzará los 24°C, con condiciones de cielo algo nublado tanto por la mañana como por la tarde y la noche. No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvias es del 0% durante toda la jornada, lo que garantiza tiempo estable para actividades al aire libre.

El viento será uno de los protagonistas del día. Se prevén velocidades sostenidas de 23 a 31 km/h, con dirección predominante del Norte y Noreste, y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, especialmente desde la mañana y a lo largo de la tarde.

Ads

Con este panorama, Mar del Plata transitará un martes con ambiente agradable pero ventoso, sin lluvias y con temperaturas moderadas, típicas de un verano que por momentos da respiro en la costa.

Puede interesarte

Ads