La semana comienza con buen tiempo en la ciudad. Este lunes 16 se presenta con cielo soleado a parcialmente nublado y temperaturas que invitan a disfrutar al aire libre.

Por la mañana el cielo estará mayormente despejado y la mínima será de 17 grados.

El índice UV llegará a 9, considerado poco saludable, por lo que se recomienda protección solar en las horas centrales del día. La luminosidad será alta, con un nivel 9 en la escala de brillo.

El viento soplará del este a 15 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 28. Hacia la noche rotará al noreste y mantendrá una intensidad similar.

No se esperan precipitaciones ni tormentas eléctricas. La probabilidad de lluvia es del 0 por ciento y la nubosidad se mantendrá en torno al 26 y 27 por ciento durante la jornada.

El panorama será estable y agradable, ideal para actividades al aire libre en el inicio de la semana.