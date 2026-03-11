QM Equipment, con 21 años de actividad en el sector, puso en marcha QM Connect en el Parque Industrial General Savio. La infraestructura incluye depósito fiscal, escáner de bultos, sistemas de control aduanero y capacidad para operar cargas desde Estados Unidos, China y otros destinos, con conexión hacia Vaca Muerta.

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La habilitación descentraliza operaciones que las empresas del parque debían hacer en Buenos Aires. Según Guillermo Volponi, secretario de Desarrollo Local, el cambio reduce costos y tiempos para las firmas radicadas en el predio. El funcionario acompañó al intendente Agustín Neme en el recorrido inaugural.

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El Parque Industrial aloja 70 empresas activas. Veintiuna tienen área formal de comercio exterior; otras operan importaciones y exportaciones de manera eventual, según datos de la Municipalidad. La empresa no informó cuántos puestos de trabajo genera la nueva terminal en forma directa.

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