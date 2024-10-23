Parecía que empezaba el verano y todo era color de rosa, pero no, todavía hay que pasar una ola más. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan fuertes ráfagas de viento y tormentas para este miércoles en Mar del Plata.

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El día iniciará nublado, con 18° y viento del noreste a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora (km/h), y el mal tiempo llegará a la tarde, cuando aparezcan las tormentas y las ráfagas del este corran a 50 km/h.

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Y sobre todo será una jornada pesada, con 20° de máxima, lo que bajará a la noche, tras la llegada del agua.

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El organismo prevé que las lluvias duren hasta la mañana del jueves, día para el que también anunciaron fuertes ráfagas de viento. No obstante, a no asustarse: la inestabilidad se terminará para el fin de semana, donde habrá sol y calor asegurado.

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