Durante los últimos dos fines de semana largos , Mar del Plata recibió un total de 251.000 turistas, según el balance difundido por el Ente Municipal de Turismo y Cultura. El incremento fue del 9% en comparación con el mismo período del año anterior.

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Desde el organismo destacaron que los resultados están vinculados a la amplia oferta de actividades culturales y al impulso de la inversión privada, que permitió fortalecer la propuesta turística con opciones para distintos públicos.

Entre los eventos más convocantes se destacó el recital de Soda Stereo, que reunió a unas 7.000 personas en el Polideportivo Islas Malvinas. El show formó parte de la presentación “Ecos”, con la que la banda iniciará una gira internacional.

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El espectáculo incluyó tecnología audiovisual de última generación, como la recreación digital de Gustavo Cerati, y marcó el regreso del grupo a la ciudad tras tres décadas, consolidándose como uno de los hitos culturales de la temporada.

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