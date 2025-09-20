Se realizará la primera edición de “Octubre con Aire de Mujer”, donde los marplatenses podrán vivenciar una tarde dedicada exclusivamente a la mujer de forma gratuita mediante charlas, talleres, sorteos y espacios interactivos vinculados al bienestar y la prevención, además de un streaming que relatará cada momento de la jornada.

El encuentro se desarrollára el 10 de octubre, de 15 a 20, en el Centro Cultural Estación Terminal Sur, ubicado en Sarmiento al 2601.

Frente a esto, sus creadores mencionaron que el evento tiene como objetivo “poner en agenda la salud integral femenina, más allá del cáncer de mama, destacando la importancia de acompañar a la mujer en todas las etapas de la vida”.

Esta jornada se encuentra organizada por la Clínica Pueyrredon e Imágenes MDQ, que en paralelo realizarán 200 controles mamarios gratuitos a mujeres de más 40 años sin cobertura médica en sus sedes Imágenes FEM (IGM) y Centro de la Mujer (Clínica Colón), en el marco del mes de sensibilización sobre el cáncer de mama.

Aquellos interesados en asistir tienen tiempo para inscribirse hasta el 9 de octubre en este enlace.

En el espacio, desarrollarán exposiciones sobre obstetricia, embarazo, puerperio y lactancia, salud y adolescencia, salud mamaria, medicina estética y cuidado de la piel, con un cierre artístico a cargo de Leonor Inés Pissanchi.

Respecto a los stands y talleres, podrán ser recorridos con propuestas de instituciones de salud, laboratorios, especialistas y un espacio de bienestar, que se sumarán a los sorteos y los talleres interactivos.