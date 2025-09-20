Mar del Plata será sede del primer encuentro gratuito dirigido a la salud integral de la mujer
Se trata de la primera edición de “Octubre con Aire de Mujer”, que se llevará a cabo el 10 de octubre en el Centro Cultural Estación Terminal Sur, ubicado en Sarmiento al 2601.
Se realizará la primera edición de “Octubre con Aire de Mujer”, donde los marplatenses podrán vivenciar una tarde dedicada exclusivamente a la mujer de forma gratuita mediante charlas, talleres, sorteos y espacios interactivos vinculados al bienestar y la prevención, además de un streaming que relatará cada momento de la jornada.
El encuentro se desarrollára el 10 de octubre, de 15 a 20, en el Centro Cultural Estación Terminal Sur, ubicado en Sarmiento al 2601.
Frente a esto, sus creadores mencionaron que el evento tiene como objetivo “poner en agenda la salud integral femenina, más allá del cáncer de mama, destacando la importancia de acompañar a la mujer en todas las etapas de la vida”.
Esta jornada se encuentra organizada por la Clínica Pueyrredon e Imágenes MDQ, que en paralelo realizarán 200 controles mamarios gratuitos a mujeres de más 40 años sin cobertura médica en sus sedes Imágenes FEM (IGM) y Centro de la Mujer (Clínica Colón), en el marco del mes de sensibilización sobre el cáncer de mama.
Aquellos interesados en asistir tienen tiempo para inscribirse hasta el 9 de octubre en este enlace.
En el espacio, desarrollarán exposiciones sobre obstetricia, embarazo, puerperio y lactancia, salud y adolescencia, salud mamaria, medicina estética y cuidado de la piel, con un cierre artístico a cargo de Leonor Inés Pissanchi.
Respecto a los stands y talleres, podrán ser recorridos con propuestas de instituciones de salud, laboratorios, especialistas y un espacio de bienestar, que se sumarán a los sorteos y los talleres interactivos.
