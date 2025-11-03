La provincia de Buenos Aires, a través de la Subsecretaría de Energía del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, firmó un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Buenos Aires, el Programa Provincial de Incentivo a la Generación de Energía Distribuida (PROINGED) y el Foro Regional de Energía de Buenos Aires (FREBA), para financiar el desarrollo e implementación del primer dispositivo argentino en escala real para el aprovechamiento de energía undimotriz. El prototipo será fabricado con tecnología y mano de obra nacional, y se instalará en la Escollera Norte de Mar del Plata.

La energía undimotriz, también conocida como olamotriz, permite generar electricidad a partir del movimiento de las olas. El dispositivo consiste en un sistema que capta la energía de la onda marina y la transforma en energía mecánica rotatoria, que luego se convierte en energía eléctrica. Este proceso se realiza mediante un conjunto boya-brazo que oscila con el vaivén de las olas, generando un desplazamiento circular que produce electricidad.

La implementación del sistema se desarrollará en cinco etapas, con un plazo estimado de ejecución de 12 meses. Las fases incluyen el diseño y desarrollo del prototipo a escala, su fabricación, pruebas y logística, montaje de instalación y puesta en funcionamiento.

El dispositivo podrá generar hasta 30 kW por hora, lo que permitirá abastecer de electricidad al sector de la Escollera Norte. Además, el equipo técnico estima que, con 100 dispositivos (200 boyas) en funcionamiento, se podría alcanzar una potencia instalada suficiente para suministrar energía eléctrica a 20.000 personas o 5000 hogares.

Este proyecto representa un avance significativo en materia de energías renovables, al tratarse de una fuente limpia, sostenible y sin emisiones contaminantes. Su desarrollo posiciona a la provincia de Buenos Aires como pionera en la incorporación de tecnologías innovadoras de origen nacional, y contribuye a diversificar la matriz energética del país.

