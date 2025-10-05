La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada, junto con GameDev MDQ y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), organizan la primera edición del Mar del Plata GameDev Day, que tendrá lugar el 11 de octubre desde las 14.30 en la sede de la UTN (Avenida Dorrego 281).

Ads

Bajo el lema “Conectá, Creá e Inspirá”, el evento se propone visibilizar el talento local y fortalecer el crecimiento de la industria de los videojuegos en la ciudad. La jornada incluirá charlas de referentes del sector, una exposición de videojuegos desarrollados en Mar del Plata y múltiples espacios de networking para fomentar la colaboración entre creativos y emprendedores.

La agenda abordará diferentes instancias del proceso creativo y productivo de los videojuegos: desde la ilustración conceptual y el arte digital hasta la programación, pasando por la importancia de las game jams como espacios de creación colaborativa. También se tratarán temas como la cotización del trabajo en la industria y el impacto de los crypto games en el mercado global.

Ads

El secretario de Desarrollo Local, Fernando Muro, destacó: “Con el GameDev Day seguimos impulsando a Mar del Plata como un polo de innovación y creatividad. Es un encuentro que, además de visibilizar el talento local, abre la puerta a nuevas oportunidades de formación y proyectos que fortalezcan la industria del conocimiento en la ciudad”.

Por su parte, el director de Economía del Conocimiento, Walter Gregoracci, remarcó: “Esta primera Convención de Videojuegos será un encuentro único que reunirá a creativos, desarrolladores, artistas y aficionados de nuestra ciudad, dando visibilidad a una comunidad en pleno crecimiento que genera empleo de calidad y produce desde Mar del Plata para el mundo”.

Ads

El GameDev Day se enmarca en la Semana Tech, que se celebrará del 11 al 17 de octubre, con propuestas para acercar a la comunidad al universo de la tecnología, la innovación y la economía del conocimiento.