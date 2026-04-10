Del miércoles 15 al viernes 17 el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires realizará en Mar del Plata el Congreso Provincial de Salud (COSAPRO), encabezado por el ministro Nicolás Kreplak, con la participación de equipos sanitarios, autoridades provinciales y representantes de los 135 municipios, además de referentes internacionales.

Ads

El COSAPRO se consolida como el principal espacio de decisión del sistema sanitario bonaerense, donde se debaten, planifican y acuerdan las políticas que ordenan su funcionamiento en todo el territorio. Por su escala, nivel de participación y volumen político, constituye el ámbito donde Provincia y municipios articulan decisiones que luego se implementan en cada distrito.

Durante las jornadas, se abordarán estrategias vinculadas a la organización del sistema, integrando el primer nivel de atención, hospitales de mediana y alta complejidad y equipos técnicos que intervienen en todas las dimensiones del cuidado, en una instancia orientada a construir consensos y proyectar líneas de trabajo.

Ads

Puede interesarte

El encuentro será también la síntesis de un proceso previo desarrollado a través de precongresos regionales en las 12 regiones sanitarias, donde se elaboraron diagnósticos y propuestas, fortaleciendo el carácter participativo y la planificación integrada del evento.

En esta edición, el congreso contará con una destacada participación internacional. Kreplak recibirá a Adriano Massuda, viceministro de Salud de Brasil, y a Natán Enríquez, coordinador del IMSS-Bienestar del Estado de México, mientras que Alejandro Svarch Pérez, titular del organismo a nivel nacional, participará de manera virtual.

Ads

La presencia de autoridades de Brasil y México se enmarca en una agenda de articulación regional impulsada por la Provincia, que incluye acuerdos de cooperación y espacios de trabajo conjunto orientados al fortalecimiento de los sistemas de salud en América Latina.

Puede interesarte

El COSAPRO forma parte del Plan Quinquenal de Salud 2023-2027, que promueve la consolidación de la Red Bonaerense de Atención y Cuidados, con eje en la integración de niveles, la ampliación de la capacidad de respuesta y la garantía del acceso a la salud.