Mar del Plata será escenario este miércoles del 4° Encuentro de CEO's de Empresas Aerocomerciales, un evento que reunirá a autoridades gubernamentales, referentes del sector turístico y representantes de algunas de las principales aerolíneas del mundo con el objetivo de debatir el futuro de la conectividad aérea en la ciudad.

Ads

Puede interesarte

La iniciativa busca consolidar a Mar del Plata como un destino estratégico dentro del mapa aerocomercial argentino, promoviendo nuevas oportunidades para el crecimiento de la actividad turística y económica a lo largo de todo el año.

El encuentro contará con la participación del intendente Agustín Neme, el presidente del EMTURyC, Diego Juárez, y el coorganizador del evento, Hernán Espíndola, quienes encabezarán las distintas actividades previstas durante la jornada.

Ads

Entre los temas centrales se destacan la ampliación de rutas aéreas, el fortalecimiento de la conectividad nacional e internacional y la generación de herramientas que permitan incrementar el flujo de visitantes hacia la ciudad en temporadas bajas y medias.

La actividad se desarrollará este miércoles 3 de junio desde las 9.30 en el Torreón del Monje. Previamente, se ofrecerá un coffee de bienvenida destinado a autoridades, invitados especiales y periodistas acreditados, quienes podrán intercambiar experiencias con representantes de las compañías aéreas participantes.

Ads