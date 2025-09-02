Mar del Plata será sede del 35° Congreso Latinoamericano de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria
El encuentro internacional reunirá a especialistas de toda la región entre el 7 y el 10 de octubre bajo el lema “Transformación cultural en el diseño y gestión de los espacios de la salud”.
La ciudad se prepara para recibir un evento de alcance continental: el 35° Congreso Latinoamericano de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria, que tendrá lugar del 7 al 10 de octubre y convocará a profesionales, académicos y autoridades de toda América Latina.
El congreso se desarrollará bajo el lema “Transformación cultural en el diseño y gestión de los espacios de la salud”, con el objetivo de compartir experiencias, conocimientos y los últimos avances en la planificación y gestión de infraestructuras hospitalarias.
La propuesta incluirá una amplia agenda de actividades académicas y técnicas, además de la participación de disertantes nacionales e internacionales de primer nivel, lo que posiciona a Mar del Plata como un centro de referencia en el campo de la salud, la arquitectura y la innovación tecnológica.
Los organizadores destacaron la importancia de este encuentro no solo para el ámbito profesional, sino también para la comunidad educativa y social de la ciudad y la región. “Es una oportunidad única para mostrar a Mar del Plata en el mapa internacional de la arquitectura hospitalaria”, señalaron.
El evento cuenta con el apoyo de instituciones locales y regionales, y busca generar un espacio de intercambio que impulse el desarrollo de nuevas ideas aplicadas a la mejora de la atención sanitaria.
Para más información o consultas, los interesados pueden comunicarse con el presidente del Congreso, Ing. Pablo Lahos, al teléfono 223 5 954679.
