La ciudad se prepara para recibir un evento de alcance continental: el 35° Congreso Latinoamericano de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria, que tendrá lugar del 7 al 10 de octubre y convocará a profesionales, académicos y autoridades de toda América Latina.

Ads

El congreso se desarrollará bajo el lema “Transformación cultural en el diseño y gestión de los espacios de la salud”, con el objetivo de compartir experiencias, conocimientos y los últimos avances en la planificación y gestión de infraestructuras hospitalarias.

La propuesta incluirá una amplia agenda de actividades académicas y técnicas, además de la participación de disertantes nacionales e internacionales de primer nivel, lo que posiciona a Mar del Plata como un centro de referencia en el campo de la salud, la arquitectura y la innovación tecnológica.

Ads

Los organizadores destacaron la importancia de este encuentro no solo para el ámbito profesional, sino también para la comunidad educativa y social de la ciudad y la región. “Es una oportunidad única para mostrar a Mar del Plata en el mapa internacional de la arquitectura hospitalaria”, señalaron.

Puede interesarte

El evento cuenta con el apoyo de instituciones locales y regionales, y busca generar un espacio de intercambio que impulse el desarrollo de nuevas ideas aplicadas a la mejora de la atención sanitaria.

Ads

Para más información o consultas, los interesados pueden comunicarse con el presidente del Congreso, Ing. Pablo Lahos, al teléfono 223 5 954679.