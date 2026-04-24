Bajo el lema “Competitividad con Inteligencia. La industria del software frente a su próxima transformación”, el evento reunirá a más de 300 referentes, empresarios y líderes del ecosistema digital de todo el país, consolidándose como un espacio estratégico para analizar el presente y proyectar el futuro de una de las industrias clave de la economía del conocimiento.

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La elección de Mar del Plata como sede no es casual. Con más de 200 empresas tecnológicas y más de 10.000 profesionales, la ciudad se posiciona como el tercer polo tecnológico más importante de la Argentina. Además, esta edición coincide con el 20° aniversario de ATICMA, institución fundamental en el desarrollo del sector TIC local.

Durante tres jornadas, el encuentro propondrá debates, paneles y espacios de intercambio enfocados en los principales desafíos del sector, como el impacto de la inteligencia artificial, la transformación organizacional, la competitividad global y la evolución de los modelos productivos. También se abordarán temas vinculados al talento, la productividad y las estrategias de conocimiento del cliente.

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El presidente de CESSI, Pablo Fiuza, destacó la relevancia del evento al señalar que la industria del software es “uno de los motores clave para el desarrollo del país” y subrayó la necesidad de generar espacios de diálogo genuino para enfrentar los cambios que atraviesa el sector. En la misma línea, el titular de ATICMA, Gustavo Bispo, remarcó el valor simbólico de esta edición en el marco del aniversario de la entidad y su aporte al crecimiento del ecosistema tecnológico regional.

Como diferencial, el encuentro incluirá mesas de trabajo bajo el eje “Lo que no estamos discutiendo (y deberíamos)”, orientadas a identificar problemáticas emergentes, anticipar tendencias y generar propuestas concretas para el desarrollo de la industria. Las conclusiones serán compartidas en instancias colectivas de debate.

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Además, habrá espacios de networking, rondas de negocios y actividades de integración que buscarán fortalecer alianzas estratégicas entre empresas, emprendedores y actores del sector. El programa también contempla un pre-evento y una cena especial para los principales referentes.