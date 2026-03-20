La Municipalidad informó que se realizará una nueva edición del Entrenamiento Nube, un evento gratuito coordinado por la plataforma de e-commerce Tiendanube, el 8 de abril de 16:00 a 20:00 en el Hotel Sheraton, con inscripción previa online.

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La iniciativa es impulsada a través de la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privado y está dirigida tanto a emprendedores que buscan iniciarse en el mundo digital como a marcas que desean escalar sus ventas mediante herramientas tecnológicas.

Tras una primera edición en 2025 que convocó a más de 600 personas, el evento regresa a la ciudad con una propuesta de formación centrada en comercio electrónico, redes sociales, inteligencia artificial y nuevas tecnologías, a cargo de especialistas del sector.

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La jornada tendrá una duración aproximada de tres horas y estará organizada en cuatro bloques: El motor de tu negocio: cómo escalar con el ecosistema Tiendanube, a cargo de Patricio Casella, donde se abordarán la automatización de procesos, la experiencia de compra y el uso de funcionalidades de la plataforma; Del like a la venta: estrategias para convertir seguidores en clientes, enfocado en la conversión y personalización en redes sociales.

También IA para e-commerce: automatizá procesos y multiplicá tu productividad, donde Cintia Córica, fundadora de LABOT Argentina, presentará herramientas de inteligencia artificial para optimizar tareas y mejorar la atención al cliente; y Hecho en Mar del Plata: historias reales de marcas que hacen la diferencia, con la participación de emprendimientos locales como Contentina, Zizou Mates y Aire Molino, integrantes del programa Producto Local.

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“Este año volvemos a recibir el Entrenamiento Nube en la ciudad, reafirmando el compromiso con los emprendedores y con el fortalecimiento del ecosistema productivo local. En un contexto donde el comercio online sigue avanzando, impulsar estos espacios de formación resulta clave para acompañar a los que buscan potenciar sus proyectos, sumando herramientas digitales y ampliando sus oportunidades de crecimiento”, sostuvo el secretario de Desarrollo Local, Guillermo Volponi.

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Por su parte, el gerente general de Tiendanube Argentina, Franco Radavero, señaló que “la alianza con la Municipalidad de General Pueyrredon es clave para seguir profesionalizando el ecosistema emprendedor. Tras el éxito de la primera edición de Entrenamiento Nube Mar del Plata en 2025, donde más de 600 personas se llevaron conocimientos accionables para crecer en el segmento online, regresamos con un programa renovado para acompañar a quienes quieren dar el salto digital. En esta segunda edición vamos por más, convencidos de que la capacitación es el motor que convierte una buena idea en un negocio sólido y rentable”.

Los interesados en participar pueden inscribirse a través del sitio www.bit.ly/EntrenamientoNubeMardelPlata.