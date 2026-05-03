La ciudad será escenario del encuentro empresarial de la industria del software, de la mano de Aníbal Serantes, Miembro de la Comisión Directiva de CESSI y del Comité Organizador del 19° Encuentro Empresarial de la Industria del Software. El evento reunirá cerca de 300 compañías del sector tecnológico y la actividad será organizada por Aticma (Asociación de Tecnologías de la Información y la Comunicación de Mar del Plata) , la entidad que nuclea a profesionales, emprendedores, empresas y universidades del ámbito TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) , junto con la Cámara de la Industria Argentina del Software.

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El evento se desarrollará entre el 7 y el 8 de mayo en el Hotel Sheraton de Mar del Plata, en el marco de los 20 años de Aticma. La elección de la ciudad no es casual: Mar del Plata es considerada uno de los principales polos tecnológicos del país, ubicándose como el tercero en importancia dentro del sector.

Durante las jornadas, los participantes abordarán los principales desafíos de la industria, con eje en los cambios que atraviesa el sector en los últimos años, especialmente a partir del avance de la inteligencia artificial. Desde la organización señalaron que la irrupción de estas tecnologías genera transformaciones profundas en los modelos de negocio, en la forma de trabajar y en la capacitación del personal, con una dinámica de cambio cada vez más acelerada.

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En ese sentido, destacaron que el crecimiento del sector es sostenido: en la Argentina existen unas 6.000 empresas tecnológicas que emplean a alrededor de 150.000 personas, con salarios por encima del promedio y un fuerte impacto en la generación de empleo y movilidad social. Además, el país cuenta con más de una decena de empresas “unicornios”, lo que refleja el potencial del ecosistema local.

Otro de los ejes será la formación de talento, en un contexto donde la tecnología evoluciona a un ritmo que obliga a una actualización constante. Desde el sector remarcan que la inteligencia artificial está modificando incluso los perfiles de ingreso, generando nuevos desafíos para la capacitación de trabajadores y la adaptación de las empresas.

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El encuentro también funcionará como un espacio de networking y articulación entre actores del ecosistema, con el objetivo de fortalecer vínculos y potenciar el desarrollo conjunto. La industria del software se consolida así como uno de los motores productivos más dinámicos, con impacto directo en la economía y en la transformación digital.

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