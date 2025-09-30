El Gobierno nacional oficializó este lunes, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 697/2025, la autorización para la entrada de tropas extranjeras al país y la salida de fuerzas argentinas al exterior, en el marco del Plan Anual de Ejercicios Combinados.

Ads

Entre las actividades previstas, se confirmó que Mar del Plata será uno de los puntos estratégicos donde se desarrollará el ejercicio “Tridente”, junto con Ushuaia y Puerto Belgrano.

Según la normativa, el operativo se realizará entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre en la Base Naval de Mar del Plata, y contará con la participación de efectivos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. El objetivo es fortalecer la cooperación internacional y mejorar la interoperabilidad en operaciones combinadas de defensa y asistencia humanitaria.

Ads

Puede interesarte

En paralelo, el DNU también autorizó la salida de personal y medios nacionales hacia Puerto Varas, Chile, para participar del ejercicio “Solidaridad” del 6 al 10 de octubre. Esa instancia, prevista en el acuerdo bilateral de 1997 entre Argentina y Chile, se centra en la cooperación ante catástrofes naturales.

La medida fue adoptada vía decreto debido a que el proyecto de ley que contemplaba estos ejercicios aún no fue tratado en el Congreso. El Ejecutivo argumentó la “naturaleza excepcional” del contexto y la necesidad de cumplir con compromisos internacionales previamente asumidos.

Ads

El gasto de las Fuerzas Armadas argentinas para estas actividades será cubierto con partidas del Ministerio de Defensa, mientras que la Comisión Bicameral Permanente del Congreso deberá analizar en los próximos días la validez del decreto.

De este modo, Mar del Plata se prepara para recibir un operativo de magnitud internacional que pondrá a la Base Naval en el centro de la agenda política y militar de las próximas semanas.