El 19 y 20 de septiembre la ciudad será sede de las VII Jornadas Nacionales de Salud Mental, que se llevarán a cabo en el Hotel Provincial (Patricio Peralta Ramos 2502), bajo el lema Incidencias de la época en la clínica actual: ¿qué brújula para las intervenciones?

El evento está dirigido a profesionales de psicología, psicopedagogía, psiquiatría, acompañamiento terapéutico, terapia ocupacional, musicoterapia, fonoaudiología y al público interesado en temáticas de salud mental.

El encuentro busca promover un espacio de intercambio federal entre profesionales de todo el país. “La serie de estas jornadas nacionales las iniciamos hace más de diez años y se nutren de una convocatoria federal con colegas de todo el país. Venimos a conversar, a aprender de otros discursos, a dejarnos interpelar por las cuestiones de la época”, señaló el Comité de Dirección a cargo del evento.

El título de esta edición invita a reflexionar sobre cómo los discursos contemporáneos, caracterizados por la velocidad, la hiperconectividad, la lógica del rendimiento y la fragilidad de los vínculos, impactan en la subjetividad.

La agenda comenzará el 19 de septiembre a las 09:00 con un panel inaugural titulado El campo de las nuevas tecnologías con relación a la infancia y la adolescencia, a cargo de Mariana Trocca y Daniela Gutiérrez, en diálogo con Margarita Gutiérrez, especialista en Filosofía de la Técnica.

Durante ambos días, se desarrollarán 12 mesas redondas simultáneas con más de 50 trabajos presentados por profesionales de todo el país, abarcando cinco ejes temáticos: Coordenadas de la época, Lazo social, Redes sociales e inteligencia artificial, Infancia y adolescencia, y Equipo de Salud Mental.

El evento culminará el 20 al mediodía con un panel de cierre centrado en el tema Incidencias de la época en las subjetividades, que reunirá a Daniela Danelinck y Gabriela Cuomo en una conversación entre filosofía y psicoanálisis. La participación es gratuita, con inscripción previa en https://medife.com.ar/saludmental2025.