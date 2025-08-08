Se llevará a cabo hoy “La Noche De Las Jugueterías 2025", en todo el país. El evento es organizado por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) con el objetivo de fomentar el consumo nacional para el próximo Día del Niño que se celebrará el próximo domingo 17.

Como todos los años en Mar del Plata, las grandes jugueterías se adhieren a beneficios bancarios y promociones; en lo que se incluyen, pagos de hasta 3 y 6 cuotas sin interés, promociones 2x1 y descuentos de hasta el 40% tanto en tiendas físicas como en plataformas online.

Adriana Ferreiro, referente de UCIP contó: “En relación a la expectativa con la noche de la jugueterías buscamos principalmente que la gente recuerde que la semana que viene festejamos el día del niño y aproveche para acercarse a las jugueterías con descuentos muy importantes”.

A su vez relató que “La Noche de las Jugueterías es un recordatorio de que ya falta una semana para este día tan importante y para poder aprovechar las promociones, los descuentos y conocer los nuevos juguetes”.

