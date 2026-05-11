La actividad será en el corredor saludable de la ciudad desde las 8 de la mañana y combinará deporte, actividades recreativas y campañas informativas destinadas a promover los controles médicos a tiempo.

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El médico gastroenterólogo de la Fundación CED, el doctor Rafael López Fagalde (MP 94201), explicó que el cáncer de colon “es uno de los cánceres más frecuentes y con mayor mortalidad en la Argentina y en el mundo”, y advirtió que en el país mueren cerca de 8.000 personas al año por esta enfermedad.

Sin embargo, destacó que se trata de un cáncer “altamente prevenible”. Según señaló, “si uno hace los estudios cuando corresponde, el 90% de esos pacientes no llegan a morirse o a tener una enfermedad crónica”.

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López Fagalde indicó que los controles preventivos deben comenzar a partir de los 45 años, tanto en hombres como en mujeres, y remarcó que la colonoscopía es actualmente el método más efectivo para detectar lesiones tempranas.

“El cáncer de colon no aparece de un momento al otro. Generalmente está precedido por pólipos, pequeñas lesiones que pueden tardar entre 10 y 15 años en transformarse en cáncer. Esa es la ventana que utilizamos para intervenir”, explicó.

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El especialista aclaró que, en la mayoría de los casos, la enfermedad no presenta síntomas en sus etapas iniciales, por lo que insistió en la necesidad de realizar estudios preventivos aun cuando no existan molestias. “Cuando aparecen síntomas, generalmente ya estamos hablando de una enfermedad avanzada”, afirmó.

El gastroenterólogo también señaló que las personas con antecedentes familiares deben consultar antes de los 45 años, ya que la edad de inicio de los controles dependerá del historial médico familiar. “Si un familiar cercano tuvo cáncer de colon a los 50 años, el paciente debería comenzar a estudiarse diez años antes”, detalló.

Además, mencionó otros factores que pueden influir en el desarrollo de la enfermedad, como el sedentarismo, la obesidad, el consumo de alcohol y tabaco, y una alimentación rica en ultraprocesados y grasas.

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“Hacer actividad física, mantener un peso saludable y evitar el tabaco y el alcohol ayuda a disminuir la formación de pólipos”, sostuvo.

La actividad, organizada por sexto año consecutivo por la Fundación CED, incluirá una corre caminata, carreras de 5 y 10 km, música, sorteos y capacitaciones en reanimación cardiopulmonar (RCP).

La inscripción para los corredores se realiza a través de la página de la Fundación CED e incluye remera, hidratación y alimentos para la competencia. En el caso de los caminantes, se solicita como colaboración un alimento no perecedero destinado a la Fundación Infancia en Riesgo.

“Lo que buscamos es que la gente tome esta información y la comparta con su familia, amigos y conocidos. La prevención es todo”, concluyó López Fagalde.