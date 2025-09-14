La semana de los Campeonatos Argentinos Sub-14 de Hockey finalizó este domingo con la definición de los puestos que cada uno ocupó en el ordenamiento final. Había una chance de ser parte del podio para el equipo femenino en el Argentino “B” que se desarrolló en nuestra ciudad y finalmente así fue.

Ads

Además, los caballeros sabían que quedaba una posibilidad de sumar el primer triunfo de la semana y lo cerraron de buena manera para un 10° lugar.

En nuestra ciudad, más allá del golpe que había significado no haber conseguido el ascenso, quedaba un partido más que era importante: el duelo por el tercer puesto. Subirse al podio o quedarse con las manos vacías era una diferencia importante.

Ads

La “roja” dirigida por Agustina Álvarez se volvía a enfrentar con Litoral, a quien había vencido por 5-4 en el debut y le volvieron a ganar, pero esta vez por 2 a 1. Se puso en ventaja primero la visita con gol de Victoria Heredia Rubio, pero Mar del Plata lo dio vuelta primero con un tanto de Emma Bernardi y luego, convirtió Uma Retamoza que además, llegó a su cuarto gol en el campeonato y se llevó el premio a la Goleadora.

En el partido para definir al campeón de la semana, Tucumán no tuvo piedad de La Pampa y le ganó 5-0 para llevarse la copa de Mar del Plata.

Ads

Los caballeros, en tanto, jugaron el último partido de un cuadrangular reclasificatorio ante Bahía Blanca y allí alcanzaron la primera victoria de la semana. Fue con un categórico 6-1 gracias a los goles de Valentino Garoni (3), Mateo García Grúa, Camilo Etchevarría y Santino Stagno.

Con este resultado, Mar del Plata terminó en el 10° puesto y sigue acumulando experiencias importantes para estos jóvenes jugadores en pleno desarrollo.