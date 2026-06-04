La ciudad volverá a convertirse en escenario de una de las pruebas atléticas más convocantes del calendario deportivo con la realización del Medio Maratón Mar del Plata 2026, que tendrá lugar el próximo domingo 8 de noviembre desde las 7 de la mañana.

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La competencia contará con tres modalidades: la tradicional distancia de 21,097 kilómetros, una carrera alternativa de 10 kilómetros y una prueba participativa de 5 kilómetros, pensada para quienes deseen sumarse a la experiencia deportiva sin afrontar recorridos más exigentes.

Como en las últimas ediciones de las NB Series disputadas en la ciudad, la largada y llegada estarán ubicadas en el sector de Guardavidas Guillermo Volpe, en Playa Grande.

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El circuito principal de 21 kilómetros recorrerá gran parte de la costa marplatense. Los atletas avanzarán hacia el norte hasta la rotonda de Constitución, desde donde emprenderán el regreso hacia el sur para ingresar a la Escollera Norte. Luego continuarán por la avenida Patricio Peralta Ramos hasta Juan B. Justo, punto en el que volverán hacia el norte para afrontar la exigente subida del Golf y completar el recorrido en el punto de partida. La inscripción para esta distancia tiene un valor de 58.000 pesos.

Por su parte, la prueba de 10 kilómetros también se desarrollará en dirección norte, aunque el retome estará ubicado a la altura de la avenida Colón. Desde allí los corredores seguirán hacia la Escollera Norte y posteriormente recorrerán el mismo tramo costero hasta completar el circuito. El costo de inscripción es de 48.000 pesos.

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La distancia participativa de 5 kilómetros tendrá su primer punto de retorno en la zona de San Lorenzo. Luego compartirá parte del recorrido con las restantes categorías hasta finalizar en Playa Grande. Para esta modalidad, el valor de la inscripción es de 38.000 pesos.

Desde la organización recordaron que todos los participantes deberán presentar un apto médico vigente, con una validez máxima de un año desde su emisión, requisito indispensable para poder competir.

Las inscripciones pueden realizarse hasta el 5 de noviembre o hasta agotar los cupos disponibles a través del sitio habilitado por la organización.

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Fuente: Prensa Medio Maratón Mar del Plata 2026.