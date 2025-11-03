Con el cierre de año y las fiestas a la vuelta de la esquina, Mar del Plata se prepara para recibir la Expo Celebrar 2025, un espacio destinado a quienes buscan inspiración y soluciones para hacer de cada celebración un momento único. La cita será el domingo 9 de noviembre, a partir de las 14 horas, en Piaggine Sur (Avenida de los Trabajadores 3909), frente a Punta Mogotes, con entrada libre y gratuita.

El evento reunirá a proveedores de servicios y productores locales para todo tipo de celebraciones: bodas, cumpleaños de 15, recibidas, aniversarios, reuniones sociales o empresariales. Los asistentes podrán conocer ofertas de gestores de salones, diseñadores, catering, tecnología, fotógrafos, cotillón, papelería, souvenirs, arreglos florales, peinados, entretenimiento y shows, todo en un entorno profesional y creativo.

Además de las propuestas de los expositores, los visitantes podrán degustar productos gastronómicos, acceder a descuentos especiales y participar en sorteos de premios.

“Si tenés una fiesta pendiente o querés organizar un evento y no sabés por dónde empezar, la expo puede ayudarte a concretar ideas, descubrir nuevas alternativas y conocer la diversidad de profesionales locales que pueden intervenir en cada celebración, desde encuentros familiares hasta grandes eventos”, destacaron los organizadores.

La primera edición de la expo busca celebrar la creatividad y la unión, dando visibilidad a emprendedores del rubro y motivando a quienes sueñan con crear momentos inolvidables.

Para más información, los interesados pueden contactarse a través de Instagram: @grupopiaggine.