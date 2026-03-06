Gastón Jury y Martin Dolan (presidente y vicepresidente de Fundación CED)

La presentación tuvo lugar en el Salón Victoria Ocampo del Hotel Sheraton de Mar del Plata, donde autoridades de la Fundación CED brindaron detalles de la jornada central, que se llevará a cabo el 29 de marzo en el Corredor Saludable con una carrera de 5K y 10K, además de una caminata participativa.

La propuesta es impulsada por la Fundación junto a la campaña “Prevenir es la Clave” y apunta a promover hábitos saludables como herramienta fundamental para reducir el impacto de una enfermedad que representa la segunda causa de mortalidad por tumores.

El presidente de la Fundación CED, Gastón Jury, destacó que la entidad funciona como un puente entre la institución médica y la comunidad.

“La Fundación es una rama de nuestra institución que está relacionada justamente con la sociedad. Es la implantación de una institución privada en la sociedad. Este es un evento, pero la Fundación tiene seis o siete eventos durante el año que tienen que ver con la prevención de la salud”, explicó.

En ese sentido, subrayó que si bien la carrera contra el Cáncer de Colon es el evento insignia, la agenda anual incluye actividades vinculadas a enfermedad inflamatoria intestinal, hepatitis B y C, obesidad y cáncer de páncreas, entre otras problemáticas. “Es para darle información a los familiares, a los pacientes, del aspecto general, nutricional y psicológico de distintas enfermedades. El rol de la Fundación tiene que ver con algo social y eso nos pone muy orgullosos”, destacó.

Sobre la sexta edición, Jury se mostró emocionado por el crecimiento sostenido de la iniciativa. “Es muy emocionante seguir creciendo y ver lo que estamos haciendo anualmente. Ayer ya teníamos 225 inscriptos para la carrera. Eso para nosotros es muy importante”, señaló.

Este año, la competencia incorporará cronometraje con chips y cumplirá con todos los protocolos de una carrera profesional, en articulación con el Ente Municipal de Deportes. “Ir mejorando y profesionalizando el evento nos pone muy contentos y orgullosos”, afirmó.

Además, destacó que la jornada no se limita a la competencia deportiva. “No es solamente prevenir la constipación y el cáncer de colon, sino que es un evento social y de salud. Uno puede hacer una práctica de RCP, hablar con un kinesiólogo o simplemente escuchar música y pasarla bien. Mar del Plata es un marco que potencia todo lo que hacemos”, agregó.

Consultado sobre la elección del deporte como eje de la campaña, Jury fue claro: “Es lo que mejora cualquier patología. Si estuviéramos más enfocados en mantener el peso, no fumar, no consumir alcohol y realizar actividad física, tendríamos menos enfermedades. El cáncer definitivamente está relacionado con la alimentación y con el peso”.

Desde la Fundación insisten en que la actividad física no solo impacta en enfermedades digestivas, sino también en patologías metabólicas como hipertensión, diabetes y dislipemias.

El vicepresidente de la Fundación, Martín Dolan, también destacó el crecimiento institucional y la ampliación de objetivos a lo largo de los años. “Si bien la actividad principal es la prevención del Cáncer de Colon, nos interesa mucho todo lo que podamos hacer para ayudar a la comunidad en distintos aspectos”, expresó.

En ese marco, detalló que durante el año se desarrollan charlas y actividades sobre enfermedad inflamatoria intestinal, obesidad y páncreas, y adelantó que continuarán sumando nuevos ejes, incluso vinculados al cuidado del medio ambiente.

“Tenemos ganas de seguir creciendo aún más para ayudar a la comunidad, que es uno de los factores que más nos interesa”, afirmó Dolan, quien invitó a la comunidad a acompañar no solo la carrera del 29, sino todas las actividades que la Fundación organiza cada dos meses en distintos puntos de la ciudad.

La inscripción para la carrera y caminata del 29 de marzo se realiza de manera online a través del Instagram oficial de la Fundación (@fundacionced).

Con una propuesta que combina deporte, información y compromiso social, “Caminemos Juntos” vuelve a poner en agenda la importancia de la prevención y el diagnóstico temprano, recordando que, frente al Cáncer de Colon, prevenir es la clave.